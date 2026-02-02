ΟΛΜΕ – ΔOE: Καθημερινές τρίωρες στάσεις εργασίας από 2 έως 27 Φεβρουαρίου κατά της αξιολόγησης

  • Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της αξιολόγησης με καθημερινές 3ωρες στάσεις εργασίας.
  • Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει τις 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21.
  • Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 2/2/2026 έως τις 27/2/2026. Αυτές στοχεύουν στη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.
Με καθημερινές 3ωρες στάσεις εργασίας οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της αξιολόγησης, ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ.

«Το τσάμπα πέθανε» δήλωσε βουλεύτρια της ΝΔ για το κόστος στέγης των εκπαιδευτικών – Σφοδρές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση – Δείτε το βίντεο

«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Από την πλευρά της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε τα εξής: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο “Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να «καλυφθούν» με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών”, αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 2/2/2026 έως τις 27/2/2026 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.

02:57 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

