Ύπνος: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα πριν τον ύπνο. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που οι περισσότεροι παραβλέπουμε, αλλά οι ειδικοί πυρασφάλειας θεωρούν κρίσιμη και αφορά την πόρτα του υπνοδωματίου. Ενώ η ανοιχτή πόρτα προσφέρει καλύτερο εξαερισμό, η κλειστή λειτουργεί ως αόρατη ασπίδα προστασίας. Μάθετε γιατί μια απλή συνήθεια αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα της βραδινής σας προετοιμασίας.

Γιατί πρέπει να κλείνετε την πόρτα του υπνοδωματίου σας πριν κοιμηθείτε

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας των ΗΠΑ (NFPA) και το Ινστιτούτο Έρευνας Πυρασφάλειας (FSRI), ο ύπνος με κλειστή πόρτα μπορεί να επιβραδύνει την εξάπλωση του καπνού, της θερμότητας και της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σπίτι.

Σύμφωνα με το FSRI, λόγω της αυξημένης χρήσης συνθετικών υλικών στα έπιπλα, των λεπτότερων κατασκευαστικών υλικών και της δημοτικότητας των ανοιχτών χώρων (open-plan), οι άνθρωποι έχουν πλέον μόλις τρία λεπτά για να διαφύγουν από μια πυρκαγιά. Πριν από 40 χρόνια, ο χρόνος αυτός άγγιζε τα 17 λεπτά.

Μια κλειστή πόρτα δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα ανάμεσα σε εσάς και τις επικίνδυνες θερμοκρασίες ή τον καπνό. Αυτό σας προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο για να ανασυγκροτηθείτε και να εγκαταλείψετε το κτίριο με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία “Close Before You Doze” του FSRI, μια κλειστή πόρτα κρεβατοκάμαρας μπορεί να εμποδίσει την εξάπλωση της φωτιάς, διακόπτοντας την παροχή του απαραίτητου οξυγόνου που την τροφοδοτεί.

Αυτή η μικρή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική κίνηση μπορεί να επιφέρει δραστική διαφορά στη θερμοκρασία του χώρου. Έρευνες δείχνουν ότι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, μια κλειστή πόρτα μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία στους 38°C, την ώρα που στον υπόλοιπο χώρο μπορεί να αγγίζει τους 538°C.

Επίσης, η κλειστή πόρτα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας από τα δηλητηριώδη αέρια, μειώνοντας τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα από τα 10.000 PPM (μέρη ανά εκατομμύριο) στα 1.000 PPM.

Επιπλέον συμβουλές πυρασφάλειας για τον ύπνο

Ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές από τους οργανισμούς NFPA και FSRI, ώστε να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαφυγής

Ελέγξτε τους ανιχνευτές καπνού

Αποσυνδέστε συσκευές που υπερθερμαίνονται

Αποφύγετε τη λειτουργία συσκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας

Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαφυγής

Η ύπαρξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής σημασίας. Περιηγηθείτε στο σπίτι σας και ελέγξτε όλες τις πιθανές εξόδους και τα σημεία διαφυγής, είτε πρόκειται για πόρτες είτε για παράθυρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτά τα σημεία.

Ελέγξτε τους ανιχνευτές καπνού

Η εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού σε κάθε υπνοδωμάτιο και σε κάθε όροφο του σπιτιού είναι απαραίτητη για να κερδίσετε τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται για να διαφύγετε. Φροντίστε να ελέγχετε τη λειτουργία τους δύο φορές το χρόνο.

Αποσυνδέστε συσκευές που υπερθερμαίνονται

Οι μπαταρίες λιθίου ευθύνονται για έναν αυξανόμενο αριθμό πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την καμπάνια «Take C.H.A.R.G.E.» του FSRI, μπορεί να έχετε λιγότερο από ένα λεπτό για να διαφύγετε από μια φωτιά που προκλήθηκε από μπαταρία ιόντων λιθίου.

Φορτίζετε τις συσκευές με ασφάλεια.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες) ή πολύπριζα για τη φόρτισή τους.

Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες τη μία πάνω στην άλλη.

Αποφύγετε τη λειτουργία συσκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ορισμένες οικιακές συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως τα πλυντήρια πιάτων και τα στεγνωτήρια, δεν πρέπει να λειτουργούν ενώ κοιμάστε. Αυτή η απλή προφύλαξη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.