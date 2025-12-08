Υπόθεση Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Επιμένει ότι άλλοι τον σκότωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, μίλησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου η οποία βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, ενώ θεωρείται ύποπτη και για αυτόν του μικρού Παναγιωτάκη, Νίκος Αλεξανδρής.,

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμενόταν να καταθέσει ένα απολογητικό υπόμνημα για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της στο LiveNews, αντ’ αυτού κατέθεσαν έγγραφο με το οποίο ζητούν την ακύρωση της προδικασίας.

Έχουν εκδοθεί εννέα βουλεύματα τα οποία ζητούσαν πριν την ολοκλήρωση της δικογραφίας την καταγραφή όλων των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν εννέα βουλεύματα, μάλιστα το τελευταίο κάνει λόγο για αδυναμία καταλογισμού ευθυνών, δυστυχώς δεν έχουν γίνει οι απομαγνητοφωνήσεις αυτές και δεν μπορεί να απολογηθεί κανείς. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να καταθέσουμε το υπόμνημα. Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι λείπουν βασικές ανακριτικές πράξεις, δεν μπορώ να το κάνω γιατί υπάρχει θέμα ακυρότητας όλης της διαδικασίας», τόνισε στην εκπομπή «LiveNews» ο κ. Αλεξανδρής.

Για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ως προς τον ύποπτο θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου σημείωσε: «Όχι απλώς επιμένει ότι δεν έχει ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη, επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι και θα αποδειχθεί αυτό αμέσως μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών. Οι εισαγγελικές αρχές, και έχουν πράξει άριστα, έχουν διατάξει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και την καταγραφή τους από το τηλεφωνικό διάστημα 20 ημερών προ του θανάτου του Παναγιωτάκη μέχρι και την ημέρα που φυλακίστηκε η Ειρήνη».

Ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε ακόμα ότι δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω, τόνισε όμως ότι θα προκύψει ποιοι και γιατί, πλέον με αποδείξεις, ευθύνονται για τον θάνατο αυτού του παιδιού που πρέπει να βρει δικαίωση. «Έτσι όπως πάει, δεν θα βρει δικαίωση γιατί είναι άκυρη η διαδικασία».