Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.
  • Η ίδια κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού εδώ και πέντε μήνες, μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά.
  • Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα μεταχθεί η 25χρονη στη ΓΑΔΑ ή εάν θα την επισκεφτεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στις φυλακές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Ενώπιον των Αρχών θα βρεθεί ξανά η Ειρήνη Μουρτζούκου, αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το mega.

Η ίδια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού -παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης- και είχε αφήσει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα μεταχθεί η 25χρονη στη ΓΑΔΑ ή εάν θα την επισκεφτεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται εδώ και πέντε μήνες, μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά: τις δύο κόρες της, την αδελφή της και το βρέφος μίας φίλης της.

