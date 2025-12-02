ΚΚΕ: Οι πανηγυρικοί λόγοι του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση των εργαζομένων

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

«Όσους πανηγυρικούς λόγους και να βγάζουν για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, με ντεκόρ τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι της χώρας ως συνέπεια της αντεργατικής πολιτικής που διαιωνίζεται και με το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει», αναφέρεται σε σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Και αυτό το νομοσχέδιο στόχο έχει να θωρακίσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που αυξάνονται σταθερά και απ’ την άλλη να κρατήσει καθηλωμένους τους μισθούς μέσω της αυστηρής κρατικής και εργοδοτικής παρέμβασης και της κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ακόμη και για τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα διαμορφώνεται η “νέα τρόικα” κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων και εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ, που θα ελέγχουν τους κλαδικούς μισθούς ώστε να μη θίγεται η κερδοφορία των εταιρειών», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «η συναίνεση του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την αντεργατική πολιτική είναι απροκάλυπτη και επιβεβαιώνεται από την πρεμούρα των στελεχών του στη ΓΣΕΕ και σε άλλους εργοδοτικούς φορείς να τη στηρίξουν. Η πολιτική λύση σε αυτόν τον αντεργατικό οδοστρωτήρα βρίσκεται στους μεγάλους αγώνες που συγκλονίζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και της εκμετάλλευσης, διεκδικώντας δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια, για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο – 5ημερο – 35ωρο, με μεγάλους αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:18 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα – Χρυσοχοΐδης: «Κανένα όργιο καταστολής, καμία βία»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμά...
17:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στη Βουλή το δημοσίευμα της Realnews για τις άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα – Η ερώτηση Γερουλάνου-Λιακούλη

Κοινοβουλευτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημοσίευμα της Realnews σχετικά με τις άδειες λειτουργ...
17:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνεδριάζει αύριο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σ...
17:28 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ολόκληρη η τροπολογία για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές – Απαγόρευση άσκοπων πυροβολισμών και αυστηρότερες ποινές

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία μετά το πε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»