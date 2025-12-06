Συναγερμός στην Νέα Πέραμο μετά την εξαφάνιση 33χρονου – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Πέραμο Αττικής για την εξαφάνιση του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 σχετική ανακοίνωση, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τους οικείους του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα ίχνη του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού χάθηκαν το πρωί της 30ης Νοεμβρίου από τη Νέα Πέραμο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 33χρονος έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει, παρακαλείται να επικοινωνήσει με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.