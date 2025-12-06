Μουντιάλ 2026: «Πρέπει να προετοιμαστούμε σαν κάθε αγώνας να είναι τελικός», λέει ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο ιστορικό στάδιο «Αζτέκα», εκεί όπου έχει γραφτεί μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία. Λίγο αργότερα, η Νότια Κορέα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ομάδα που θα προκύψει από τα ευρωπαϊκά μπαράζ, ενώ οι άλλοι δύο διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, θα μπουν στη διοργάνωση την επόμενη μέρα.

Η κλήρωση, η οποία είχε ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες λόγω των γεωγραφικών περιορισμών, έφερε στους Αμερικανούς έναν όμιλο που μοιάζει ιδανικός, καθώς θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη, την Αυστραλία και τον νικητή των πλέι οφ. Αντίθετα, ο Καναδάς είχε πιο δύσκολη κλήρωση, με πιθανούς αντιπάλους την Ιταλία, την Ελβετία και το Κατάρ. Οι προπονητές και οι παίκτες των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026 μίλησαν για τις πρώτες τους εντυπώσεις και τα σχέδιά τους ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, τόνισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της συγκέντρωσης, λέγοντας: «Δεν υπάρχουν μικροί αντίπαλοι, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να μάθουμε ποιος θα είναι ο Ευρωπαίος αντίπαλός μας. Θα επαναλάβουμε το εναρκτήριο παιχνίδι μας απέναντι στη Νότια Αφρική πριν από 15 χρόνια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ομάδα του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι ένας όμιλος που μπορούμε να κερδίσουμε και θα το έλεγα αυτό ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν στον όμιλο, γιατί πιστεύω στην ομάδα μας, στη δύναμή της, στην αυτοπεποίθησή της, και το ότι παίζουμε εντός έδρας θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν πρόκειται να δείξουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση, θα είμαστε πολύ ρεαλιστές, θα μείνουμε συγκεντρωμένοι, θα προσεγγίσουμε τη δουλειά με “μηχανικό” τρόπο κάθε μέρα, όπως κάνουμε από τότε που είμαστε μαζί».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, υπογράμμισε ότι κανένας αγώνας δεν θα είναι εύκολος: «Το μήνυμά μου προς τους παίκτες είναι ότι η Παραγουάη, η Αυστραλία και η άλλη ομάδα, ο νικητής των πλέι οφ, θα είναι δύσκολοι αντίπαλοι. Πρέπει να προετοιμαστούμε σαν κάθε αγώνας να είναι τελικός Μουντιάλ. Το να θεωρούμε ότι θα κερδίσουμε πριν παίξουμε είναι λάθος νοοτροπία».

Την ίδια στιγμή, ο άλλοτε αρχηγός και σύμβολο του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Άλεξι Λάλας, στάθηκε στην τύχη της ομάδας στη φάση των ομίλων: «Αν πιστεύετε στους ποδοσφαιρικούς θεούς, πρέπει να τους ευχαριστείτε. Δεν είναι απλώς ένας καλός όμιλος, είναι ένας εξαιρετικός όμιλος, και είναι ένας όμιλος που θα πρέπει να περιμένετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, να κερδίσουν και να προκριθούν. Δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολος όμιλος, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές με αυτό που έχουμε εδώ».

Στον έβδομο όμιλο, η Γαλλία θα βρει απέναντί της τη Σενεγάλη, τη Νορβηγία και μια ομάδα που θα προκύψει από το δεύτερο play-off της FIFA. Ο μέσος της Γαλλίας, Αντριέν Ραμπιό, σχολίασε: «Ένας αρκετά δυνατός όμιλος, αλλά όπως γνωρίζουμε, είναι Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι ομάδες που βρίσκονται εδώ αξίζουν να βρίσκονται εδώ, και θα χρειαστεί να παλέψουμε για να φτάσουμε στην επόμενη φάση. Θα χρειαστεί να είμαστε σε καλή κατάσταση μετά από μια πολύ μακρά σεζόν, γιατί οι ομάδες που θα τα πάνε καλύτερα θα είναι εκείνες που θα είναι πιο δυνατές σωματικά».