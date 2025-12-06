Γιούρι Ουσάκοφ: Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον

Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Για δεύτερο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο, η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντάται με τους Αμερικανούς εντεταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Φλόριντα χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί ουσιαστικές πληροφορίες για την πορεία των συνομιλιών.

Με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, οι Ουκρανοί, συναντήθηκαν εκ νέου την Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους Γουϊτκοφ και Κούσνερ.

Από ρωσικής πλευράς, ο Γιούρι Ουσάκοφ, που συνοδεύει τον Πούτιν στην Ινδία, εκθείασε τις σχέσεις Πούτιν με Γουίτκοφ, δηλώνοντας πως καταλαβαίνονται μεταξύ τους, και παράλληλα επαίνεσε τον Κούσνερ, ως «χρήσιμο» στις συνομιλίες.

Από την Κίνα, ο Μακρόν ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να υπάρχει καχυποψία στο Ουκρανικό« και ότι «η Ευρώπη πρέπει να έχει φωνή».

Κι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει καρπούς στο πεδίο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Ρωσικά drones έπληξαν την κεντρική Ουκρανία, με ένα 12χρονο παιδί νεκρό. Ενώ ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας φέρεται να στόχευσαν ρωσικό λιμάνι και διυλιστήριο.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για την συμβολή τους στην απελευθέρωση 7 παιδιών από την Ουκρανία, από τη ρωσική αιχμαλωσία.

23:52 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σταρ της αρχιτεκτ...
22:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

«Καλλιεργήστε την αντίσταση»: Το νέο δόγμα πολιτικής του Τραμπ αποκαλύπτει την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμικό αφανισμό» μέσα σ...
22:18 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κομισιόν: «Κατέβασε» ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που έδειχνε ελληνικά νησιά ως τουρκικά – Το ΥΠΕΞ είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες

Το υπουργείο Εξωτερικών διαπίστωσε εγκαίρως ότι στην τελευταία έκδοση του ετήσιου ενημερωτικού...
21:18 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο τριών ετών στην Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία στην συμβατική άμυνα του NATO

Οι ΗΠΑ θέλουν και πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει, ως το 2027, το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικ...
