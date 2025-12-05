Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες οι αγρότες – Τα νέα μπλόκα και η ένταση στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τις επόμενες ημέρες έχουν εξαγγείλει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή στήθηκαν νέα μπλόκα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και «ήρθαν στα χέρια» με αγρότες που προσπαθούσαν να στήσουν μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο.

Πέρα από τα τρία μεγάλα σε Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα, τα αγροτικά μπλόκα πυκνώνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στον κόμβο της Θήβας και στα 2 ρεύματα, ενώ στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι νησιώτες, με τους αγρότες στη Λέσβο να βάζουν φωτιά σε μπάλες σανό, ενώ οι συνάδελφοί τους στη Σάμο πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό στα Πράσινα Φανάρια, προκειμένου να μην επιτρέψουν στους αγρότες να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως φαίνεται και στα πλάνα του ΑΝΤ1, κάποιοι αιφνιδίασαν τους αστυνομικούς και πέρασαν την πύλη της Γεωργικής Σχολής. Επικράτησε ένταση και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών, ενώ ένας οδηγός τρακτέρ κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ.

Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα ένας να πέσει κάτω και ένας άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Κατά τη διάρκεια της έντασης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών με αποτέλεσμα κάποιοι αγρότες να ζαλιστούν και να πέσουν κάτω.

Για το περιστατικό έχει συνταχθεί δικογραφία, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι κοινή τόσο για το περιστατικό με τον τραυματισμό του αστυνομικού από πέτρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο 424 εκτός κινδύνου όσο και για τον αγρότη με το τρακτέρ του που κινείται απειλητικά προς τη διμοιρία των ΜΑΤ.

Η δικογραφία αφορά σε διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε σωματική βλάβη. Παράλληλα στη διάθεση των αστυνομικών υπάρχουν βίντεο από τις τηλεοπτικές κάμερες, όμως και οι καταθέσεις των αστυνομικών της διμοιρίας.

Τρία μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε την Παρασκευή στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν την Παρασκευή στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ το Σάββατο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Νέες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο στη Νίκαια και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριο δρόμων.

Την ίδια ώρα, σε όλους τους τόνους οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα και ότι όποιος αυτή τη στιγμή κάνει οποιονδήποτε διάλογο, υπονομεύει τον αγώνα.

Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει επίσης συνεδρίαση σε πανθεσσαλικό και πανελλαδικό επίπεδο για τον καλύτερο συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Μπλόκα αγροτών στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούσαν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων και αγώνα αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης – Δήμαρχοι στηρίζουν τους αγώνες τους

Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, «…οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω της μη καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Σφακίων, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η καθυστέρηση στην απόδοση των ενισχύσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων ζητά από την Πολιτεία: «Την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη διαδικασία πληρωμών, ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της τοπικής μας οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής», ενώ όπως αναφέρουν τα μέλη του, «Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που επιτελούν στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο των Σφακίων».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά, Χανίων, Γιάννης Μαλανδράκης, εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά και παραγωγικά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Ο κ. Μαλανδράκης υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι της υπαίθρου αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική», τονίζει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα του κλάδου και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές λύσεις που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη δίκαιη τιμολόγηση των προϊόντων, την προστασία από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. «Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της γης, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και διεκδικώντας λύσεις για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος», καταλήγει ο κ. Μαλανδράκης.

Και ο Δήμος Ανωγείων εκφράζει τη στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους του τόπου ενόψει των επικείμενων κινητοποιήσεων. «Οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές πιέσεις και διεκδικούν δίκαια την προστασία του εισοδήματός τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου», τονίζει ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης Δήμαρχος Ανωγείων και κάνει λόγο για την ανάγκη αναγνώρισης σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην ταυτότητα των Ανωγείων και της ορεινής Κρήτης. «Παράλληλα, υπογραμμίζουμε την ανάγκη οι κινητοποιήσεις να πραγματοποιηθούν με τρόπο που να προστατεύει τη διακίνηση όλων των κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό προς όλους τους πολίτες — εργαζόμενους, μαθητές, επαγγελματίες και ευάλωτες ομάδες. Καλούμε όλους τους δημότες των Ανωγείων να στηρίξουν με την παρουσία τους το συλλαλητήριο, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας. Η συμμετοχή όλων ενισχύει τη συλλογική φωνή του τόπου και στέλνει ισχυρό μήνυμα για δίκαιες και βιώσιμες λύσεις. Ο Δήμος Ανωγείων θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και την Πολιτεία, συμβάλλοντας σε κάθε προσπάθεια διαλόγου και συνεννόησης για λύσεις ουσιαστικές και δίκαιες» επισημαίνει ο κ. Κεφαλογιάννης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.