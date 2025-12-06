Σαλαμίνα: «Γιατί με χτυπάς; Βοήθησε με Παναγία μου» – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την δολοφονία της 75χρονης

Η δολοφονία της 75χρονης Στέλλας Στάθη στη Σαλαμίνα εξακολουθεί να σοκάρει το πανελλήνιο. Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, μέσα στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας, με τη φερόμενη ως δράστιδα να είναι η 46χρονη νύφη της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, καθώς το θύμα δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο δωμάτιό της κατακρεουργημένη, με πολλαπλές μαχαιριές σε θώρακα και λαιμό. Έφερε επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτύπημα με μπουκάλι και βαθιές τομές στα χέρια, που δείχνουν ότι πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή για να σωθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, η καθομολογία δολοφόνος δεν υπολόγισε τον ήχο από την κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε όσα συνέβησαν.

Το έγκλημα αποδίδεται σε μια μάχη απελπισίας απέναντι σε μια ανελέητη επίθεση, η οποία δεν άφησε καμία ελπίδα σωτηρίας στην ηλικιωμένη γυναίκα. Από τα έως τώρα στοιχεία, το κίνητρο ήταν τα χρήματα και τα κοσμήματα που η 46χρονη ήθελε να της αποσπάσει.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, για να δώσει εξηγήσεις. Η απολογία της διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες και κατέληξε στην προφυλάκισή της.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 46χρονη έπεσε σε αντιφάσεις, επικαλέστηκε κενά μνήμης και επιχείρησε να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Παρότι είχε ήδη ομολογήσει τη δολοφονία, προσπάθησε να θολώσει τα νερά, να ανασκευάσει τα λεγόμενά της και να αφήσει υπόνοιες για άλλους. Από την παραδοχή της πράξης της, οδηγήθηκε στη λήθη, επιχειρώντας να σβήσει τα ίχνη μιας πράξης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Το νέο ηχητικό ντοκουμέντο προκαλεί ανατριχίλα

Νέο σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την ώρα του μαρτυρίου στη Σαλαμίνα, αποκάλυψε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», φωτίζοντας τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από τη νύφη της.

Οι κραυγές της άτυχης μητέρας και γιαγιάς, παγώνουν το αίμα. Πανικόβλητη και χωρίς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται απέναντί της, μες στη νύχτα, προσπαθεί απεγνωσμένα να σωθεί.

Τραγική ειρωνεία; Αποκαλεί «παιδί μου» τον εισβολέα που τη χτυπά, χωρίς να φαντάζεται πως πρόκειται για τη νύφη της.

«Σε παρακαλώ ρε παιδί μου… Γιατί δεν φεύγεις; Αμαρτία δεν είναι ρε παιδί μου; Γιατί με χτυπάς; Βοήθησέ με Παναγία μου… Σε παρακαλώ, παρ’ τα και φύγε σου λέω!»

Ακολουθούν τα πιο σκληρά δευτερόλεπτα.

Ακούγεται να παλεύει να ανασάνει, να ζητά έλεος, την ώρα που δέχεται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα.

«Σταμάτα ρε παιδί μου… σταμάτα… Γιατί με χτυπάς; Γιατί; Γιατί; Θες να με σκοτώσεις; Να με σκοτώσεις θες, πες μου… Φτάνει γαμώτο… Φτάνει! Φτάνει! Βοήθεια…»

Οι απεγνωσμένες εκκλήσεις της 75χρονης, λίγα μόλις λεπτά πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, αποτυπώνουν όλο το βάρος της φρίκης και της προδοσίας που έζησε μέσα στο ίδιο της το σπίτι, από άνθρωπο που είχε εμπιστευτεί στην οικογένειά της. Τη νύφη της.

Όταν η νύφη άλλαζε νύχτα τις κάμερες στο σπίτι του φονικού

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα σκληρά ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης στη Σαλαμίνα στα χέρια της ίδιας της της νύφης.

Το βράδυ της εισβολής, ο ήχος από το σπασμένο τζάμι ξυπνά το σκυλάκι της γιαγιάς και εκείνη του μιλά για να το ησυχάσει.

«Ήσυχα Έρις…» ακούγεται να λέει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο τρόμος την κυριεύει καθώς αντιλαμβάνεται την παρουσία κάποιου στο δωμάτιο της… «Α καλέ, τι θέλεις εδώ; Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ!» φωνάζει, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ληστή.

Η γιαγιά σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τη ζωή της, υποδεικνύει πού βρίσκονται τα χρήματα και ικετεύει τον εισβολέα να τα πάρει και να φύγει: «Παρακαλώ πάρα πολύ… Πάρε το πουγκί. Γιατί δεν το παίρνεις; Αμαρτία δεν είναι; Μη με χτυπάς!».

Η άτυχη γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει πως πίσω από τη σκοτεινή φιγούρα κρύβεται η νύφη της, συνεχίζει να εκλιπαρεί. «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε… Άσε με, σε παρακαλώ…».

Οι εκκλήσεις της χάνονται μες στη βία. Τα τελευταία της λόγια, μια προσευχή… η μοναδική ελπίδα της απέναντι στην αδίστακτη γυναίκα που δεν δείχνει ούτε στιγμή έλεος. «Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου…».

Τι είπε η νύφη στον ανακριτή

Ανακριτής: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

Κατηγορούμενη: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

Ανακριτής: Μήπως καλύπτεις κάποιον;

Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Οι συνήγοροί της μιλούν για «σύγχυση» και ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.. Ζητούν να ταυτοποιηθούν οι φωνές που ακούγονται στο βιντεοληπτικό υλικό και να ερευνηθεί ποιος είχε πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας.

Για κοντά τέσσερις εβδομάδες στον ρόλο της σοκαρισμένης συγγενούς, γυρνούσε στο τόπο του εγκλήματος και παρίστανε τη συντετριμμένη δίπλα στον επί οκτώ χρόνια σύζυγό της και γιο της θανούσης.

Διαβάστε πως περιγράφει ο ίδιος την ημέρα του φονικού:

«Την ημέρα που σκότωσαν την μητέρα μου είχα φύγει για δουλειά από την οποία επέστρεψα στις 7:00 το πρωί. Στο σπίτι είχαν μείνει η σύζυγός μου και τα δύο παιδιά μου. Μίλησα τελευταία φορά μαζί της με μηνύματα στο κινητό».

«Κάποιες φορές η σύζυγός μου έβγαινε τα βράδια βόλτα με το αυτοκίνητο γιατί δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα. Είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Αντιμετώπιζε και προβλήματα με τον τζόγο γι’ αυτό δεν της εμπιστευόμασταν χρήματα. Είχε γίνει κι ένα περιστατικό που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει γύρω στις 10.000 ευρώ».

Η καθ’ ομολογία δολοφόνος ήταν αυτή που δήθεν έψαχνε την πεθερά της και από τους πρώτους που έφτασαν στον τόπο του μαρτυρίου. Η συμπεριφορά της τότε ξένισε κανείς δεν μπορούσε όμως να φανταστεί.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι της γιαγιάς εγώ και ο αδερφός μου μπήκαμε γρήγορα μέσα. Είδα τη θεία μου να βρίσκεται σε πανικό. Περπατούσε πάνω κάτω και φώναζε. Η Ρ… που βρισκόταν εκεί ήταν το άκρως αντίθετο. Είχε παγώσει. Μπήκαμε μαζί με τον αδερφό μου στο δωμάτιο της γιαγιάς, το οποίο ήταν χάλια. Είδα την γιαγιά μου πεσμένη δίπλα από το κρεβάτι μέσα στα αίματα και όλα της τα πράγματα ήταν πεταμένα στο πάτωμα», είπε ο εγγονός της ηλικιωμένης.

Πλέον στο οικογενειακό περιβάλλον θυμούνται περιστατικά που δείχνουν πως πεθερά και νύφη δεν είχαν την καλύτερη σχέση.

Σύμφωνα με την εγγονή του θύματος, ο θείος της ήθελε να χωρίσει τη σύζυγό του. Η καθομολογία δολοφόνος πίστευε ότι η πεθερά έβαζε λόγια. Περιγράφει ένα επεισόδιο στη θάλασσα, φωνές, βρισιές.

«Ο θείος μου ο Νίκος, είχε εμπιστευθεί στη γιαγιά μου, ότι θέλει να χωρίσει. Γιαυτό και από το καλοκαίρι και μετά η σχέση της γιαγιάς μου με την Ρ… δεν ήταν καλή. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα η Ρ…άρχισε να βρίζει την γιαγιά μου και να φωνάζει».

Λίγο αργότερα, το σπίτι της ηλικιωμένης διαρρήχθηκε – και η 75χρονη υποψιάστηκε τη νύφη της.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου η γιαγιά μου είχε γενέθλια. Πήγα να την δω και μου εκμυστηρεύθηκε ότι κάποιος είχε μπει σπίτι της τον Αύγουστο και της είχε κλέψει κοσμήματα και λίρες. Μου είπε ότι είχε καλέσει την Αστυνομία. Της είχαν πει ότι δεν υπήρξε διάρρηξη αλλά κάποιος που έχει πρόσβαση στο σπίτι της είχε αφαιρέσει τα λεφτά και τα κοσμήματα. Μου είπε ότι ξέρει ποιος τα πήρε και ότι αποκλείεται να είναι η οικιακή βοηθός, γιατί την έχει χρόνια δίπλα της».

»Όταν την ρώτησα ποιος μου απάντησε ότι υποψιάζεται τη Ρ… Γνώριζε ότι η νύφη της το είχε ξανακάνει όταν είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της. Εκείνοι της το είχαν πει. Η γιαγιά μου ζήτησε να μην πω σε κανέναν τίποτα. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, οπότε δεν μίλησα. Δεν πίστεψα ότι μπορεί κάποιος να της κάνει κακό. Μετά το θάνατο της, είπα στη μητέρα μου τα όσα μου είχε εκμυστηρευτεί η γιαγιά μου».

Σήμερα, η κατηγορούμενη βρίσκεται στη φυλακή, και οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Ένα έγκλημα που έχει τσακίσει την οικογένεια, με τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της Στέλλας Στάθη να στοιχειώνουν όσους έμειναν πίσω.