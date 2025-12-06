Έργκιν Άταμαν: «Φαρίντ και Γιούρτσεβεν έπαιξαν άθλια»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των σέντερ της ομάδας του και αναγνωρίζοντας ότι η ισπανική ομάδα άξιζε τη νίκη.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο σημείο που χάθηκε το παιχνίδι, εξηγώντας ότι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικό. «Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από τη ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

Ερωτηθείς για το πόσο επηρέασε την ομάδα η απουσία του Φαρίντ λόγω των τριών γρήγορων φάουλ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν μάσησε τα λόγια του, απαντώντας: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν».