Έργκιν Άταμαν: «Φαρίντ και Γιούρτσεβεν έπαιξαν άθλια»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Έργκιν Άταμαν: «Φαρίντ και Γιούρτσεβεν έπαιξαν άθλια»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των σέντερ της ομάδας του και αναγνωρίζοντας ότι η ισπανική ομάδα άξιζε τη νίκη.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο σημείο που χάθηκε το παιχνίδι, εξηγώντας ότι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικό. «Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από τη ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

Ερωτηθείς για το πόσο επηρέασε την ομάδα η απουσία του Φαρίντ λόγω των τριών γρήγορων φάουλ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν μάσησε τα λόγια του, απαντώντας: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης στους πρέσβεις της ΕΕ: «Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση» για τους στόχους των εκθέσεων Draghi και Le...

UBS: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της τράπεζας για την ελληνική οικονομία – Τι λέει για το δημογραφικό

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:00 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: «Πρέπει να προετοιμαστούμε σαν κάθε αγώνας να είναι τελικός», λέει ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Ν...
01:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Μόνη πρώτη η Χάποελ, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 89-79...
01:00 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Όλα «Χ» στο ντέρμπι της Λισαβόνας – Βασικός ο Παυλίδης, αλλαγή ο Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε χωρίς νικη...
23:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Πορτοκαλί… καταιγίδα

Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του… ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»