ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο για την ευθυγράμμιση των παιδικών εμβολίων με άλλες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση των συμβούλων εμβολίων των ΗΠΑ να καταργήσουν τη μακροχρόνια σύσταση που προέβλεπε πως όλα τα νεογέννητα πρέπει να λαμβάνουν το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μνημόνιο, με το οποίο ζητείται να επανεξεταστεί η ευθυγράμμιση των συστάσεων για τον παιδικό εμβολιασμό, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου, αν ο υπουργός Υγείας και ο διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αποφασίσουν ότι οι διεθνείς πρακτικές είναι πιο αποτελεσματικές από τις σημερινές εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες, θα τους ζητηθεί να επικαιροποιήσουν το βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση και εναρμόνιση με τα διεθνή δεδομένα, χωρίς όμως να μειωθεί η πρόσβαση των Αμερικανών στα υπάρχοντα εμβόλια.

Πηγή: Reuters