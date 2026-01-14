Στη Βουλή το θέμα της υδροδότησης της Αίγινας – «Ανάγκη για συνολική και μόνιμη λύση»

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) με πρώτη υπογράφουσα την βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, με θέμα την επείγουσα ανάγκη υδροδότησης της Αίγινας, με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Υπενθυμίζεται ότι έχει σημάνει συναγερμός για το νερό της Αίγινας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να αποστέλλουν κατεπείγον έγγραφο προς τον δήμο σχετικά με τις υποχρεώσεις του μετά την νέα βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού ΕΥΔΑΠ στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως έγραψε το enikos.gr, στο έγγραφο δίνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς έχει διακοπεί η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού του Αργοσαρωνικού γίνεται αποκλειστικά με γεωτρήσεις (με την οδηγία όχι για πόση).

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Υγείας

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη υδροδότησης της Αίγινας με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση».

Η Αίγινα αντιμετωπίζει εκ νέου σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης στις 17.12.2025, με αποτέλεσμα την παροχή νερού ακατάλληλου για ανθρώπινη χρήση. Η κατάσταση αυτή συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό καθώς, στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν καταγραφεί αντίστοιχες βλάβες στον υποθαλάσσιο αγωγό, γεγονός που αναδεικνύει την ευαλωτότητα και την έλλειψη ανθεκτικότητας του συστήματος υδροδότησης της Αίγινας. Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών καταδεικνύει την ανάγκη για συνολική και μόνιμη λύση, πέραν των αποσπασματικών παρεμβάσεων.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 08.01.2026, αναφέρθηκε δημόσια ότι το παρεχόμενο νερό δεν είναι κατάλληλο ούτε για πόση ούτε για βασικές καθημερινές χρήσεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές πολιτών για προβλήματα υγείας, όπως δερματολογικές και οφθαλμολογικές παθήσεις καθώς και για φθορές σε οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η Αίγινα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με αυξημένες ανάγκες ύδρευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. Η αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα και την επάρκεια του νερού πλήττει όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και την τοπική οικονομία καθώς και την τουριστική δραστηριότητα.

Επειδή η παρατεταμένη έκθεση του πληθυσμού σε νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς επαρκή και συνεχή ενημέρωση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του, δημιουργεί εύλογη ανησυχία και καθιστά αναγκαία την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,

Επειδή η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων στην υδροδότηση της Αίγινας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση μόνιμης, ασφαλούς και αξιόπιστης υδροδότησης.

Ερωτώνται, κατ’ αρμοδιότητα, οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την εξασφάλιση υδροδότησης της Αίγινας με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση;

Ποιες προσωρινές λύσεις (π.χ. μεταφορά νερού με πλωτά μέσα ή άλλους τρόπους επαρκούς κλίμακας) εξετάζονται ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των κατοίκων;

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων από τη χρήση ακατάλληλου νερού;

Πώς διασφαλίζεται η έγκαιρη, σαφής και συνεχής ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου νερού και τις επιτρεπόμενες χρήσεις του;

Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της ασφαλούς υδροδότησης του νησιού;

Οι ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ακρίτα Έλενα

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Παππάς Νικόλαος

Ψυχογιός Γεώργιος