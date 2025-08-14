Μήλος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους δημοτικούς υπαλλήλους καθαριότητας που συνελήφθησαν – Δείτε φωτογραφίες

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τους δημοτικούς υπαλλήλους καθαριότητας που τέθηκαν υπό κράτηση, έπειτα από καταγγελία ότι πέταξαν απορρίμματα χωρίς άδεια.

Αναλυτικά η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Συνελήφθησαν την Τρίτη (12 Αυγούστου 2025) στη Μήλο, δεκαεπτά ημεδαποί ηλικίας από 42 έως 66 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα προχθές μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με δεκαπέντε επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπιστώσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κλπ αποβλήτων και έως τούτου τα 15 άτομα, καθώς και 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνελήφθησαν».

«Στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας»

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Μήλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, μιλά για «στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και παραλύση της λειτουργίας της, εν μέσω τουριστικής περιόδου». «Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη. Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα», επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου

«Η Μήλος σήμερα βιώνει προμελετημένη παράλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Μετά από στοχευμένη και ανυπόστατη καταγγελία, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων του Δήμου κρατούνται, αφήνοντας το νησί χωρίς δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων.

Δεν πρόκειται για απλή παρεξήγηση.

Δεν πρόκειται για «τεχνικό πρόβλημα» ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για ευθεία υπονόμευση των καθημερινών αγώνων μας για ένα καλύτερο νησί.

Επέλεξαν να “χτυπήσουν” την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Η πράξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά της Δημοτικής Αρχής – στρέφεται κατά ολόκληρης της Μήλου, των κατοίκων και των επισκεπτών, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΑΣ!

Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να αποκατασταθεί ΤΩΡΑ.

Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη.

Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα».

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.: