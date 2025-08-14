Τραμπ-Πούτιν: Οι λεπτές ισορροπίες που καλούνται να κρατήσουν για να μην εκτραπούν οι συνομιλίες στην Αλάσκα – Τα πυρηνικά, οι σπάνιες γαίες και οι κυρώσεις

Τον διαφορετικό προσανατολισμό με τον οποίον προσέρχονται στην μεταξύ τους συνάντηση στην Αλάσκα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, προδίδουν όσα αφήνουν οι δύο πλευρές να διαρρεύσουν, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα γίνει την Παρασκευή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φρόντισε να επαινέσει τις “ενεργητικές” προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Πούτιν προήδρευσε την Πέμπτη σε συνάντηση ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων στο Κρεμλίνο για να τους ενημερώσει για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Τα καλά λόγια και τα πυρηνικά

“Η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση… καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει η κρίση και να επιτευχθούν συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση”, δήλωσε ο Πούτιν.

Στις σύντομες δηλώσεις του, ο Πούτιν είπε ότι η σύνοδος κορυφής με τις ΗΠΑ έχει ως στόχο “να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, καθώς και στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά”.

Πρότεινε ότι αυτή η ευρύτερη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί εάν, στα “επόμενα στάδια” των συζητήσεων με τις ΗΠΑ, “καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων”. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγει τόσο χαρτιά του ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά χωρίς την λέξη «Ουκρανία».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν τα οπλοστάσιά τους σε πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο της συνθήκης New START, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2011.

Βάσει της συμφωνίας, και οι δύο χώρες είχαν επτά χρόνια για να τηρήσουν τα καθορισμένα όρια στον αριθμό των αναπτυγμένων πυρηνικών όπλων διηπειρωτικού βεληνεκούς που μπορούν να διαθέτουν. Η συνθήκη, ωστόσο, πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.

«Τα βαθύτερα αίτια του πολέμου» και η παρελκυστική τακτική της Μόσχας

Από την ρωσική πλευρά αυτό που μονίμως επαναλαμβάνεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι οι στόχοι της Μόσχας δεν έχουν αλλάξει. Ο βασικότερος εξ αυτών είναι αυτό που ο Πούτιν έχει περιγράψει ως «βαθύτερες ρίζες του πολέμου». Θέλει δηλαδή η Μόσχα, να μείνει εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία και χωρίς σοβαρά όπλα, κάτι που το Κίεβο και η Ευρώπη αρνούνται να δεχτούν, επειδή η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η αναφορά του Πούτιν στα πυρηνικά δείχνει ότι μπορεί να εξαρτήσει την στάση του στην σύνοδο της Παρασκευής, από την στάση του Τραμπ σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα. Μπορεί επίσης η συγκεκριμένη αναφορά να είναι απλώς παρελκυστική, ή και πρόσχημα για να μην επέλθει συμφωνία στην Αλάσκα.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η εν λόγω αναφορά του Πούτιν έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι διέταξε δύο πυρηνικά υποβρύχια να τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία κοντά στη Ρωσία, ως απάντηση σε αυτό που είπε ότι ήταν “άκρως προκλητικές” παρατηρήσεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, του πρώην προέδρου της Ρωσίας και νυν αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της.

Πάντως ο Μεντβέντεφ είναι επιρρεπής σε αλλοπρόσαλλα ξεσπάσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – που συχνά εγείρουν το φάσμα της πυρηνικής σύγκρουσης – αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση “σε περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις είναι κάτι περισσότερο από αυτό”, δηλαδή από ξεσπάσματα.

Το καρότο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη μεριά, προσέρχεται στην συνάντηση με σαφή προσανατολισμό στον τερματισμό του πολέμου. καθώς, όπως λέει, ξέρει να κλείνει συμφωνίες, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι για να πάρει αυτό που θέλει από τον Πούτιν πρέπει κάτι να του προσφέρει σε αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Telegraph ετοιμάζεται να προσφέρει στον Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσβαση σε ορυκτά σπάνιων γαιών για να τον ενθαρρύνει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. O Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή οπλισμένος με μια σειρά από ευκαιρίες για να βγάλει χρήματα ο Πούτιν. To κέρδος είναι αυτό που γνωρίζει πολύ καλά ως επιχειρηματίας και μεσίτης.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα και την άρση ορισμένων από τις αμερικανικές κυρώσεις στη ρωσική αεροπορική βιομηχανία, γράφει ο Telegraph. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης την παροχή στον Πούτιν πρόσβασης στα ορυκτά σπάνιων γαιών στα ουκρανικά εδάφη που, πάντως, κατέχει σήμερα η Ρωσία.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, θεωρείται ότι είναι μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης που ενημερώνουν τον κ. Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στο Άνκορατζ.

Ο Μπέσεντ διερευνά τα οικονομικά ανταλλάγματα που μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία προκειμένου να επισπευσθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Θεωρητικώς, αν ο Πούτιν δεν δεχτεί όσα θα του προσφέρει ο Τραμπ και δεν δεχτεί να τερματιστεί ο πόλεμος, τότε θα αντιμετωπίσει “σοβαρές συνέπειες”.