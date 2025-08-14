Ηράκλειο: Συνελήφθη 48χρονος που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του – Στο σπίτι το βρέθηκαν δύο καραμπίνες, φυσίγγια και σφαίρες

Ένα θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 48χρονος επιτέθηκε στον 76χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης, όταν ο δράστης επισκέφθηκε τον ηλικιωμένο πατέρα του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άρχισε να τον χτυπά, να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί.

Σύμφωνα με το patris.gr,76χρονος κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία, όμως μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., ο γιος του είχε ήδη τραπεί σε φυγή. Ο ηλικιωμένος υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και ξεκίνησε άμεσα η αναζήτηση του δράστη από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Στο σπίτι βρέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες, σφαίρες και φυσίγγια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου στη θέα των αστυνομικών αντέδρασε έντονα και επιχείρησε να αντισταθεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες, εκατοντάδες φυσίγγια και σφαίρες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

