Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στους καταρράκτες Νεγάδων

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στους καταρράκτες Νεγάδων Ιωαννίνων, για τη μεταφορά γυναίκας, που τραυματίστηκε στο πόδι, έπειτα από πτώση που είχε στην διάρκεια πεζοπορίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, αποτελούμενο από έξι πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και με τη χρήση φορείου μετέφεραν με ασφάλεια την τραυματισμένη γυναίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το epiruspost.gr, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: