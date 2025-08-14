ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Με «όπλο» την έδρα για την πρόκριση η Ένωση

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Με «όπλο» την έδρα για την πρόκριση η Ένωση

Μετά το 2-2 στην Κύπρο, ΑΕΚ και Άρης Λεμεσού θα λύσουν τις… διαφορές τους στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (Πέμπτη 14/8, 21:00), με «έπαθλο» την πρόκριση στα play off του UEFA Conference League. Εκεί όπου, ουσιαστικά, περιμένει η Άντερλεχτ μετά τη νίκη της στο Βέλγιο με 3-0 επί της Σερίφ Τιρασπόλ.

Στο δρόμο που… χάραξε με την πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά θέλει να βαδίσει εκ νέου η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με νίκη εντός (1-0) και ισοπαλία εκτός (0-0) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισραηλινών.

Τώρα, έχει το 2-2 της Κύπρου και καλείται να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της OPAP Arena (έστω και με κλειστό το ένα πέταλο λόγω τιμωρίας από την UEFA) ώστε να κάνει το επόμενο βήμα. Και, σε κάθε περίπτωση, η Ένωση θέλει όσο τίποτε άλλο να αποφύγει το κάζο της περασμένης περιόδου με τον αποκλεισμό από τη Νόα.

Ο Σέρβος τεχνικός αφενός δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει αφετέρου σκέφτεται να κάνει μια ή δυο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τους Ορμπελίν Πινέδα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά να έχουν προβάδισμα.

Ο Άρης Λεμεσού, από την άλλη, πηγαίνει στην Αθήνα μην έχοντας κάτι να χάσει. Η πρόκριση επί της Πούσκας Ακαντέμια με δύο νίκες (3-2 εντός και 2-0 εκτός) έδωσε ψυχολογία στον κυπριακό σύλλογο που αναζητά το βήμα παραπάνω.

Ο τεχνικός της κυπριακής ομάδας, Αρτέμ Ράντκοφ, δεν μπορεί να υπολογίζει τους τραυματίες Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν έχουν δηλωθεί και οι Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς.

Αντίθετα, ο Ανδρόνικος Κακουλλής, που σκόραρε το πρώτο γκολ του Άρη Λεμεσού στο 2-2 της περασμένης Πέμπτης (7/8), ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Λευκορώσου τεχνικού.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.
ΆΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΎ (Αρτέμ Ράντκοφ): Άλβες, Γιάγκο, Μπαλόγκουν, Γκόλντσαν, Κορέια, Χαραλάμπους, Μαρκίγιεφ, Μόντνορ, ΜακΚάουσλαντ, Κβιλιτάια, Κακουλλής.

