Live-Μετ’ εμποδίων η έξοδος: Ουρές χιλιομέτρων στη Ριτσώνα, εναλλακτικές από χωματόδρομους αναζητούν οι οδηγοί – Μποτιλιάρισμα και εντός της Αττικής

Οπλισμένοι με μεγάλη υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά και όσοι ταξιδεύουν για τις γιορτές, αφού πολλοί κεντρικοί οδικοί άξονες είναι μπλοκαρισμένοι και η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές πολλών χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από την Ριτσώνα προς την Θήβα, αλλά και στους παραδρόμους, ενώ τα αυτοκίνητα κινούνται ακόμη και σε χωματόδρομους, καθώς οι οδηγοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Πλατύκαμπος Λάρισας: «Σημειωτόν» τα οχήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό – Δείτε φωτογραφίες

Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που έχουν ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, την έξοδό τους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος των εκδρομέων εξελίσσεται με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, καθώς η Τροχαία, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα.

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω εικόνες, που αποτυπώνουν τις ουρές που έχουν σχηματιστεί στην Παλαιά Εθνική Οδό, στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Δείτε φωτογραφίες:

Βίντεο αναγνώστη: Ατελείωτη ουρά οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Μία ατελείωτη ουρά έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς στο ύψος της Ριτσώνας γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς η Τροχαία έκρινε ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλές να κινηθούν τα οχήματα ανάμεσα από τα τρακτέρ, που είναι παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αυτοκίνητα και φορτηγά κινούνται σημειωτόν με την αναμονή να είναι μεγάλη. Όπως επισημαίνει ο αναγνώστης η εικόνα αυτή με τη μεγάλη ουρά συνεχίζεται μέχρι τον Ορχομενό.

Δείτε το βίντεο:

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική

Η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη και για τους οδηγούς που κινούνται εντός της Αττικής. Στο «κόκκινο» βρίσκονται το ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Περιστέρι, αλλά και η άνοδος ανά τμήματα μέχρι την Χαλκηδόνα.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος της Παιανίας. Με δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λ. Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εδώ το τελευταίο δελτίο της Τροχαίας

Οδηγοί ψάχνουν διέξοδο στους χωματόδρομους στην Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξιδεύουν μόνοι ή με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μακριά από την πόλη.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου, όμως, η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνουν εκτροπές της κυκλοφορίας.

Με δεδομένο ότι η κίνηση μεταφέρεται και στις παρακαμπτήριες οδούς, καθώς η έξοδος των εκδρομέων είναι μεγάλη, πολλοί οδηγοί αναζητούν και… εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και από χωματόδρομους.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media από τον τραγουδιστή Χρήστο Παπαδόπουλο, φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους, καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Ουρές χιλιομέτρων στη Ριτσώνα

Σημειωτόν τα οχήματα λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας, με τις ουρές που έχουν σχηματιστεί να φτάνουν τα 8 με 9 χιλιόμετρα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι ουρές ξεκινούν στο 65ο με 66ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και φτάνουν μέχρι τον κόμβο της Ριτσώνας, όπου εκεί, γίνεται η εκτροπή τους εκτός Εθνικής Οδού.

Η κατάσταση αυτή επικρατεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον τις τελευταίες 3 ώρες.

Ταλαιπωρία υφίστανται οι πολίτες, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ως συνέπεια του μπλόκου της Θήβας. Σημειώνεται, ότι στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει το μπλόκο της Θήβας και το μπλόκο του Κάστρου της Βοιωτίας, τα οποία δεν πρόκειται να ανοίξουν αυτές τις ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών θα παραμείνουν ενεργά και ο δρόμος σε αυτά τα σημεία θα είναι κλειστός.

Από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, υπάρχει το μπλόκο στις Ερυθρές, το οποίο ανοιγοκλείνει ανα διαστήματα, οπότε υπάρχει και εκεί ταλαιπωρία.

Βίντεο από την Θηβών-Λιβαδειάς

Κλειστό το αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής στην Πάτρα – Μέσα από το κέντρο η κίνηση προς Κυλλήνη

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό.

Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο».

Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.