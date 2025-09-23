Vectis: Η «σκιά» του F-35 βγαίνει στην παραγωγή ως το 2027 – Βίντεο

Ο μυστικός βραχίονας ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων Skunk Works της κατασκευάστριας εταιρείας των F-35, Lockheed Martin, αποκάλυψε ένα αυτόνομο drone που αποκαλεί Vectis και το οποίο σκοπεύει να πετάξει μέχρι το τέλος του 2027 και να ενταχθεί ως επιχειρησιακός βραχίονας του F-35.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι ΗΠΑ κατάφεραν να προσπεράσουν τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και να αιφνιδιάσουν την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, παρουσιάζοντας ένα αυτόνομο drone που αποκαλεί Vectis, το οποίο θα πετάει ως «σκιά» του F-35.

Η παγκόσμια τάση για τον τρόπο που θα επιχειρούν τα μαχητικά επί του πεδίου είναι να αποτελούν τα μητρικά αεροσκάφη, τα οποία θα χειρίζονται ένα mega drone ή σμήνη από drones που θα φέρουν σε πέρας πολλαπλές, παράλληλες επιχειρησιακές αποστολές.

Ήδη, όπως παρουσιάσαμε στο enikos.gr από την αποστολή μας στο Paris Air Show, οι Γάλλοι προετοιμάζουν το αντίστοιχο drone, το οποίο θα αποτελέσει αρχικά το συνοδό αεροσκάφος της επόμενης γενιάς των Rafale, ενώ το προορίζουν και για το υπό σχεδιασμό μαχητικό 6ης γενιάς FCAS. Παρόμοιο δρόμο εξέλιξης έχει ακολουθήσει και η Τουρκία με το jet-drone KIZILERMA, το οποίο προορίζει για συμπαραγωγή και με την Ιταλία.

Το πρώτο πρωτότυπο Vectis βρίσκεται, επί του παρόντος, «σε εξέλιξη», αλλά οραματίζεται ως ένα μεγάλο επαναχρησιμοποιήσιμο drone «Κατηγορίας 5», σχεδιασμένο να προσαρμόζεται στις αλλαγές στο περιβάλλον απειλών, δήλωσε ο OJ Sanchez, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Skunk Works.

«Το Vectis παρέχει τον υψηλότερο βαθμό επιβιωσιμότητας CCA [Collaborative Combat Aircraft]», δήλωσε ο Σάντσες στους δημοσιογράφους, πριν από το συνέδριο Air Space and Cyber της Ένωσης Πολεμικής Αεροπορίας. «Τα πρωτότυπα ανταλλακτικά έχουν παραγγελθεί, η ομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη και σκοπεύουμε να πετάξουμε τα επόμενα δύο χρόνια».

Το Vectis μπορεί να εκτελέσει σύνολα αποστολών που κυμαίνονται από αέρος-αέρος, αέρος-εδάφους και ISR, και διαθέτει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική συστημάτων που του επιτρέπει να διασυνδέεται με πλατφόρμες και συστήματα αποστολών άλλων εταιρειών, τα οποία όμως ήδη υπηρετούν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ορισμένες πτυχές του drone — όπως το ποια ωφέλιμα φορτία μπορεί να μεταφέρει ή το αν είναι βελτιστοποιημένο για τακτικές λειτουργίες ή χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά σε αποστολές — μπορούν να προσαρμοστούν ακόμη περισσότερο, ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ενός πελάτη.

Για παράδειγμα, «θα έχουμε ενσωματώσει σε αυτό την ικανότητα να είναι ένα καθημερινό αεροσκάφος, να λειτουργεί αξιόπιστα μαζί με τους συναδέλφους του, να μπορεί να ενσωματώνεται σε επιχειρήσεις για εκπαίδευση, καθώς και για ανάπτυξη», δήλωσε ο Σάντσες. «Ταυτόχρονα, εάν η απαίτηση είναι η ευκολία αποθήκευσης και η ευκολία συναρμολόγησης, είναι απολύτως ενσωματωμένη στον σχεδιασμό. … Εκεί θα συνεργαστούμε στενά, για να ακούσουμε μεμονωμένους πελάτες και να προχωρήσουμε από εκεί στην επιλογή λειτουργίας τους. Η ευελιξία είναι ενσωματωμένη».

Στην τρέχουσα έκδοσή του, το Vectis θα χρησιμοποιεί έναν διάδρομο για την απογείωση και την προσγείωση. Ωστόσο, έχει σχεδιαστεί για να είναι συντηρήσιμο σε ένα αναπτυγμένο περιβάλλον, με απλό σχεδιασμό από «ανθεκτικά, αξιόπιστα υλικά» και εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα του αεροσκάφους, σε περίπτωση που χρειαστούν επισκευές, δήλωσε ο Σάντσες.

Ενώ το Vectis δεν έχει πετάξει, διεξάγεται επιχειρησιακή ανάλυση και προσομοιώσεις, οι οποίες συνδύασαν το drone με τα F-22 και F-35, με τον Σάντσες να σημειώνει ότι ο σχεδιασμός του, με τη χαμηλής παρατηρησιμότητας υπογραφή του, και ο εξοπλισμός επικοινωνιών του είναι «συμβατά» με αεροσκάφη 5ης και 6ης γενιάς.