Αποστολή στη Γαλλία: Paris Air Show με στραμμένο το βλέμμα στο Ισραήλ και το Ιράν

Από σήμερα και για μία εβδομάδα, οι καρδιές όλων των αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης θα χτυπούν στο Παρίσι, όπου πραγματοποιείται μετά από δύο χρόνια το Paris Air Show. Η μεγαλύτερη αεροπορική έκθεση της Ευρώπης, με έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον. Ωστόσο τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ – Ιράν. Το enikos.gr βρίσκεται στην γαλλική πρωτεύουσα και μεταδίδει.

Αποστολή στο Παρίσι – Χρήστος Μαζανίτης

Η Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού, η μεγαλύτερη εκδήλωση του είδους της σε αριθμό εκθετών, θα παρουσιάσει σημαντικά περισσότερα αμυντικά θέματα στη φετινή της έκδοση σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν, λόγω της επιδεινούμενης παγκόσμιας κατάστασης ασφάλειας, ανέφεραν οι διοργανωτές της έκθεσης, που ανοίγει τις πύλες της σήμερα, Δευτέρα 16 Ιουνίου, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 22.

Περίπου το 45% της έκθεσης θα είναι αφιερωμένο στην άμυνα και την ασφάλεια, μια «ισχυρή αύξηση» από την προηγούμενη έκθεση του 2023, με το υπόλοιπο να επικεντρώνεται στην πολιτική αεροδιαστημική, δήλωσε ο γενικός επίτροπος της έκθεσης, Emmanuel Viellard, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα από τον Γαλλικό Σύνδεσμο Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών, ή Gifas, ο οποίος διοργανώνει την εκδήλωση.

Περίπου 200 στρατιωτικές αντιπροσωπείες θα παραστούν στην εκδήλωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Η έκδοση του 2023 της διετούς έκθεσης προσέλκυσε σχεδόν 293.000 επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 127.000 επαγγελματιών.

