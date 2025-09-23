Χάος σε Νορβηγία και Δανία: Έκλεισαν και άνοιξαν ύστερα από ώρες τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω… drones

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Δανία και Νορβηγία, καθώς τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο αναγκάστηκαν να κλείσουν για αρκετές ώρες εξαιτίας της εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο τους. Η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε σταδιακά, ωστόσο οι επιβάτες αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το διεθνές αεροδρόμιο Kastrup της Κοπεγχάγης, το πιο πολυσύχναστο της Σκανδιναβίας, έκλεισε στις 20:26 τοπική ώρα (21:26 ώρα Ελλάδας), όταν εντοπίστηκαν δύο με τρία μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή. Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), ύστερα από σχεδόν τέσσερις ώρες αναστολής πτήσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 35 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ σε ανακοίνωση του αερολιμένα στο κοινωνικό δίκτυο Χ τονίστηκε: «Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους». Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τον εντοπισμό των drones, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Αντίστοιχα, στο Όσλο η διαχείριση του αεροδρομίου ανέστειλε τις πτήσεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα (1:00 ώρα Ελλάδας), επίσης λόγω παρατήρησης drone. Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 3:22 τοπική ώρα (4:22 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Avinor. Ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γιάκομπ Χάνσεν, ανέφερε: «Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να καθορίσει τι είδους drones είναι αυτά. Τα drones έχουν εξαφανιστεί και δεν έχουμε καταρρίψει κανένα από αυτά». Ο ίδιος τόνισε πως οι αρχές των δύο χωρών θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν αν τα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία της Δανίας έχει ενημερωθεί για παρόμοιες εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Νορβηγίας.

Η αναστάτωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τα συστήματα ελέγχου εισιτηρίων στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, προκαλώντας επίσης προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Μία από τις πτήσεις που εκτράπηκαν από το Όσλο ήταν εκείνη από το Παρίσι, η οποία τελικά κατευθύνθηκε στην Κοπεγχάγη.

Η Ευρώπη παραμένει σε επιφυλακή, καθώς νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο ρωσικά drones είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, γεγονός που οδήγησε το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την άμυνα στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας. Παρά τη συγκυρία, οι αρχές διευκρίνισαν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά σε Δανία και Νορβηγία συνδέονται με τις ρωσικές δραστηριότητες.

