Πηγές Τσίπρα για τις αντιδράσεις μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης»: Το θέμα δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο «Παλλάς», αλλά και μετά την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζουν πηγές της Αμαλίας, με τη γνωστή αυτή φράση του Γαλιλαίου, «κι όμως γυρίζει».

«Η “πέτρα” που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά “από τα κάτω”» σημειώνουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι: «Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Μια πρόταση βαθιά και ουσιαστικά ενωτική, έξω από συμβατικούς υπολογισμούς κορυφών, που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χειμαζόμενη προοδευτική πλειοψηφία. Και που η τοποθέτηση απέναντί της θα κρίνει πολλά για πολλούς».

«Πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που τη μια μιλούσε για ‘reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ’, και την άλλη για ‘εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη’, κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης» σημειώνουν.

«Η προπαγανδιστική κατασκευή, που αγνοεί τις δεκάδες χιλιάδες των πολιτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Παλλάς, ζωντανά ή από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, και επιμένει να εστιάζει σε προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτέλειες, δεν είναι παρά μια ακόμη αγωνιώδης προσπάθεια να πετάξουν “τη μπάλα στην εξέδρα”. Να ευτελίσουν τη συζήτηση σε κουτσομπολιό και μίζερη διεκδίκηση θέσεων – αυτά δηλαδή ακριβώς που για τον Τσίπρα παράγουν και αναπαράγουν τη σημερινή απογοητευτική εικόνα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Και απομακρύνουν τους πολίτες από την πολιτική» προσθέτουν.

«Το θέμα για τον Τσίπρα», αναφέρουν, «δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες». «Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ’ αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

