Παρέμβαση Σαμαρά για τους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης

  • Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία».
  • Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι αγρότες διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, αντιμετωπίζοντας την γραφειοκρατία και τις Βρυξέλλες, κάτι που οδηγεί σε πρωτοφανείς κινητοποιήσεις.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης», προειδοποιώντας για κύματα ακρίβειας και την ερήμωση της υπαίθρου.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

Νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία».

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του, «οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

«Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης», προσθέτει.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Σαμαρά

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…
Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.
Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!» καταλήγει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

15:13 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

