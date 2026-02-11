Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Παππάς

Σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, διαγράφηκε και τυπικά ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι διαδικασίες για την διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν δρομολογηθεί μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων μετά το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Ν. Γιαννόπουλου.

Αμέσως μετά την αποπομπή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος παρέπεμψε τον Νίκο Παππά στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το αίτημα της διαγραφής του.

18:52 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτά...
18:45 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης μισεί τον Παναγόπουλο – Bρήκε ευκαιρία «να τον φάει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης  μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Τετάρτης όπου μετ...
18:31 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην υπόθ...
18:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις – Πρόσκληση σε Ερντογάν να επισκεφτεί την Ελλάδα

Η παρουσία μας στην Άγκυρα σηματοδοτεί την αξία που έχουν ο διάλογος και η σχέση καλής γειτονί...
