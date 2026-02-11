Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, διαγράφηκε και τυπικά ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι διαδικασίες για την διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν δρομολογηθεί μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων μετά το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Ν. Γιαννόπουλου.

Αμέσως μετά την αποπομπή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος παρέπεμψε τον Νίκο Παππά στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το αίτημα της διαγραφής του.