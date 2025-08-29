Ελληνική Λύση: Την Πυροσβεστική την διώξατε από το χώρο του εγκλήματος των Τεμπών για να μην κάνει έρευνα

«Επειδή δεν επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό απατεώνα και σε κανέναν πολιτικό εγκληματία να παίζει με την νοημοσύνη του Έλληνα με δήθεν πραγματογνωμοσύνες και με δήθεν αποδείξεις για το έγκλημα το Τεμπών τους απαντούμε: Την Πυροσβεστική την διώξατε από το χώρο του εγκλήματος των Τεμπών για να μην κάνει έρευνα στο χώρο», υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Λύση, σε σημερινή ανακοίνωσή της, σχετικά με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για το δυστύχημα των Τεμπών και προσθέτει:

Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

«Τα στελέχη που δεν υπέκυψαν τα εκβιάσατε για να υπογράψουν την “έκθεση” που εσείς θέλατε, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα. Έχετε, λοιπόν, το θράσος σήμερα να επικαλείστε την Πυροσβεστική, εσείς, που αναβαθμίσατε τους εγκληματίες ανώτατους αξιωματικούς που έκαψαν τον κόσμο στο Μάτι. Έχετε μάλιστα το θράσος να επικαλείστε έκθεση της πυροσβεστικής δύο και πλέον χρόνια μετά, ενώ ο τόπος του εγκλήματος είχε μπαζωθεί από τις πρώτες μέρες, ενώ η θεομηνία του Daniel ισοπέδωσε τα πάντα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν όλα τα στοιχεία».

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της:

«Σήμερα, μάλιστα, αποδεικνύεται η προβοκάτσια που στήσατε με τα υποτιθέμενα “μπιτόνια” στην ηλεκτράμαξα, θεωρία που είχε ήδη καταρριφθεί από κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν λόγω για ποσότητα πτητικών υδρογονανθράκων που ήταν αδύνατον να χωρέσει σε οποιαδήποτε ηλεκτράμαξα. Ένα μύθευμα που οι ίδιοι δημιουργήσατε για να έρθετε σήμερα να το διαψεύσετε, χρόνια μετά, με έκθεση – παρωδία. Για να μην θυμηθούμε και τα διαβόητα βίντεο τα οποία εμφανίστηκαν από το πουθενά και τα κάνατε κύριο μοχλό της εγκληματικής σας προπαγάνδας, ενώ ήδη έχουν καταρριφθεί από τους πραγματογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες, αλλά και την ίδια την ΔΕΕ “στα ψιλά γράμματα”, ενώ από τους servers προέκυπτε ότι το επίμαχο υλικό διεγράφη χειροκίνητα ακόμα και όταν είχε κατασχεθεί από τις “αρχές” που εσείς διορίζετε.

Σωπάστε επιτέλους και μην προκαλείτε γιατί είστε και πολιτικοί απατεώνες και πολιτικοί εγκληματίες. Να είστε σίγουροι ότι θα λογοδοτήσετε για το σύνολο των εγκλημάτων σας», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

