ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων για το κύριο έγκλημα

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

«Η περάτωση της ανάκρισης για το έγκλημα των Τεμπών, μόλις μια ημέρα μετά την κατάθεση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας και πριν προλάβουν να το πάρουν στα χέρια τους και να το μελετήσουν οι οικογένειες των θυμάτων, προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων για το κύριο έγκλημα», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Προσθέτει ότι «η απαράδεκτη αυτή ανακριτική διαδικασία ολοκληρώνεται με σημαντικά κενά και ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά στα πρόσωπα των κατηγορουμένων και τις αποδιδόμενες κατηγορίες, μεταξύ άλλων στους εκπροσώπους της Hellenic Train, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μόνο κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων στελεχών του ΟΣΕ, οι ευθύνες των οποίων ουσιαστικά δεν διερευνήθηκαν». Κατά το ΚΚΕ, «τα παραπάνω έρχονται να συμπληρώσουν την απροκάλυπτη επιχείρηση συγκάλυψης των ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ στη Βουλή, με την αξιοποίηση του κατάπτυστου νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Σχολιάζει ότι «γι’ αυτούς τους λόγους συνιστά τεράστια πρόκληση και το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επικαλούμενη ένα πόρισμα, το οποίο μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο άλλων πορισμάτων, τολμάει να κουνάει το δάχτυλο στον λαό που βγήκε στους δρόμους, αντί να απολογείται για το έγκλημα των Τεμπών και την προσπάθεια συγκάλυψής του».

Αναφέρει καταληκτικά ότι «μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα με την οργανωμένη πάλη του μπορεί να αποτρέψει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και να οδηγήσει στην πραγματική δικαίωση, ώστε να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Υποτονική η αγοραστική κίνηση στις εκπτώσεις

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Συμβουλές για τους φοιτητές – Αναλυτικός οδηγός

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από αυτήν την ακολουθία σε 14 δευτερόλεπτα;

Πώς να τραβήξετε εντυπωσιακά νυχτερινά βίντεο με το iPhone σας
περισσότερα
16:53 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών»

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ...
16:26 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Βουλή: Με την ακρόαση φορέων συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών

Με την ακρόαση φορέων συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης κ...
15:52 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας»

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την στήριξη και την ...
15:45 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές»

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές», αναφ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix