Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας στην Πλατεία Άθωνος

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία ‘Αθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα, Παρασκευή 29/8.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Άμεσα ενημερώθηκε και η Αστυνομία, η οποία έφτασε με περιπολικό και απέκλεισε το σημείο προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα.

Το Ανακριτικό Τμήμα του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και την πιθανότητα αιφνίδιου ή μη φυσικού θανάτου.