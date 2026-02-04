Χατζηβασιλείου για Σαμαρά: «Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις – Και ο ίδιος είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Χατζηβασιλείου για Σαμαρά: «Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις – Και ο ίδιος είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας»

«Πολύ σωστά η Κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκία ποιες είναι οι ξεκάθαρες εθνικές μας θέσεις και ότι το μόνο πλαίσιο επίλυσης της διμερούς διαφοράς μας είναι το Διεθνές Δίκαιο και τίποτε άλλο», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά

Ο κ. Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ακόμη ότι «δυστυχώς κάθε δημόσια τοποθέτησή του δικαιώνει την απόφαση που είχε πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ίδιον στο παρελθόν», αναφερόμενος στην διαγραφή του από το κόμμα και πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα και επί της δικής του πρωθυπουργίας».

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η επιλογή του διαλόγου με την Τουρκία δεν αποτελεί καινοφανή πρακτική, υπενθυμίζοντας πως και στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. «Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Τότε και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις κατηγορίες για δήθεν υποχωρήσεις της Κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, ο κ. Χατζηβασιλείου κάλεσε τους επικριτές να μιλήσουν συγκεκριμένα: «Ακούω τον κ. Σαμαρά και άλλους να μιλούν για υποχωρήσεις και ενδοτισμό. Θέλω πραγματικά όλοι αυτοί να βγουν και να πουν επί λέξει ποιες είναι οι υποχωρήσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιος είναι ο ενδοτισμός του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη». «Να το πουν με σαφήνεια και όχι με γενικόλογες κατηγορίες», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, τέτοιες κινήσεις δεν υπηρετούν την πολιτική σταθερότητα της χώρας. «Φοβάμαι ότι οποιαδήποτε πιθανή πολιτική πρωτοβουλία του στο μέλλον θα είναι περισσότερο προσωπική και όχι εθνική», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία αποτελεί επιλογή ευθύνης και σοβαρότητας, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου και χωρίς καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι συνδυάζει τη διπλωματική προσπάθεια με την αποφασιστική προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

20:14 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

