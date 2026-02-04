Αριθμολογία: Το τυχερό σας χρώμα, ανάλογα με το έτος γέννησής σας

  • Η αριθμολογία του έτους γέννησης συνδέει κάθε έτος με έναν κυβερνήτη πλανήτη και ένα «χρώμα δύναμης». Αυτά τα χρώματα θεωρούνται πως ενισχύουν τις προσωπικές σας ικανότητες και την πνευματική σας σύνδεση.
  • Για να βρείτε το δικό σας χρώμα, μειώστε το έτος γέννησής σας σε ένα μόνο ψηφίο, προσθέτοντας τα επιμέρους ψηφία μαζί.
  • Κάθε πλανήτης σχετίζεται με ένα χρώμα δύναμης που μπορεί να ενισχύσει τα φυσικά σας ταλέντα και να ξεκλειδώσει ένα νέο επίπεδο εκδηλώσεων και επιτυχίας.
Η αριθμολογία του έτους γέννησης συνδέει κάθε έτος με έναν συγκεκριμένο κυβερνήτη πλανήτη και χρώμα δύναμης. Τα χρώματα δύναμης θεωρούνται πως ενισχύουν τις προσωπικές σας ικανότητες και την πνευματική σας σύνδεση.  Έχετε ποτέ νιώσει μια ισχυρή έλξη προς ένα συγκεκριμένο χρώμα, σαν να αντηχεί με την ενέργειά σας;

Στην αστρολογία και την αριθμολογία, τα χρώματα δεν είναι απλώς αισθητικές επιλογές· αντιπροσωπεύουν ενεργειακές υπογραφές. Η μαγεία των χρωμάτων μας επιτρέπει να ξεκλειδώσουμε ένα νέο επίπεδο εκδηλώσεων και επιτυχίας.

Πολλές πνευματικές παραδόσεις υποστηρίζουν ότι η ψυχή σας επέλεξε το συγκεκριμένο έτος που γεννηθήκατε, ώστε να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες κοσμικές επιρροές. Κάθε μία από αυτές τις επιρροές σχετίζεται με ένα χρώμα δύναμης που μπορεί να ενισχύσει τα έμφυτα ταλέντα σας. Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε τα χρώματα δύναμης ή τα τυχερά χρώματα για κάθε έτος γέννησης.

Το χρώμα δύναμης για κάθε έτος γέννησης

Στην αστρολογία και την αριθμολογία, το έτος γέννησής σας μπορεί να μειωθεί σε ένα μόνο ψηφίο που συνδέεται με έναν κυβερνήτη πλανήτη.

Κάθε πλανήτης σχετίζεται με ένα χρώμα δύναμης που μπορεί να ενισχύσει τα φυσικά σας ταλέντα. Παρακάτω θα βρείτε το χρώμα δύναμης που αντιστοιχεί στη δόνηση του έτους που γεννηθήκατε.

Υπολογίστε τον αριθμό του έτους σας

Για να μειώσετε το έτος γέννησής σας σε ένα μόνο ψηφίο, απλώς προσθέστε τα επιμέρους ψηφία μαζί. Για παράδειγμα, αν κάποιος γεννήθηκε το 1964, προσθέτετε 1 + 9 + 6 + 4, που ισούται με 20.

Εφόσον το 20 είναι διψήφιος αριθμός, πρέπει να τον μειώσουμε περαιτέρω προσθέτοντας αυτά τα ψηφία μαζί: 2 + 0, που δίνει 2. Επομένως, το νούμερο του έτους γέννησής σας είναι το 2, και μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ενότητα για να βρείτε το τυχερό σας χρώμα που αντιστοιχεί σε αυτό το έτος γέννησης.

  • Έτος Γέννησης 1 – Χρώμα Δύναμης: Κίτρινο
  • Έτος Γέννησης 2 – Χρώμα Δύναμης: Ασημί
  • Έτος Γέννησης 3 – Χρώμα Δύναμης: Μωβ
  • Έτος Γέννησης 4 – Χρώμα Δύναμης: Μπλε Ηλεκτρίκ
  • Έτος Γέννησης 5 – Χρώμα Δύναμης: Πορτοκαλί
  • Έτος Γέννησης 6 – Χρώμα Δύναμης: Ροζ
  • Έτος Γέννησης 7 – Χρώμα Δύναμης: Σκούρο Μπλε
  • Έτος Γέννησης 8 – Χρώμα Δύναμης: Μαύρο
  • Έτος Γέννησης 9 – Χρώμα Δύναμης: Κόκκινο

Έτος Γέννησης 1 – Χρώμα Δύναμης: Κίτρινο

Ενδέχεται να είστε από αυτούς που πραγματικά απολαμβάνουν να λούζονται στο φως και τις ακτίνες του Ήλιου, καθώς το φως του είναι η καθοδηγητική σας δύναμη.

Αυτό σημαίνει ότι προορίζεστε να παίξετε ηγετικό ρόλο σε κάποιο τομέα της ζωής σας. Το κίτρινο όχι μόνο σας βοηθά να ξεχωρίζετε, αλλά ενεργοποιεί και τη φυσική σας ικανότητα να πυροδοτείτε νέες ιδέες, διεγείροντάς σας διανοητικά.

Δουλέψτε με το κίτρινο για να ενσωματώσετε: ευτυχία, δημιουργικότητα και ζωντάνια.

Έτος Γέννησης 2 – Χρώμα Δύναμης: Ασημί

Έτος Γέννησης 3 – Χρώμα Δύναμης: Μωβ

Καθοδηγείστε από τον Δία, έναν πλανήτη που σχετίζεται με τη σοφία και την πνευματικότητα. Εκτός από το ότι ενεργοποιεί την φυσική σας ικανότητα να προσελκύετε τύχη, το Βιολετί ενθαρρύνει την πνευματική ανάπτυξη.

Το να ντύνεστε με βιολετί για κοινωνικές εκδηλώσεις σας προσδίδει επίσης μία αύρα αυθεντίας, εμπνέοντάς σας να ενσαρκώσετε τη φυσική σας δύναμη. Εργαστείτε με το βιολετί για να ενσωματώσετε: αυξημένη σοφία, φαντασία και πνευματικότητα.

Έτος Γέννησης 4 – Χρώμα Δύναμης: Μπλε Ηλεκτρίκ

Αυτοί που γεννήθηκαν σε έτος που μειώνεται στο 4, ανταποκρίνονται στα διαλείποντα σήματα του πλανήτη Ουρανού.

Το Μπλε ηλεκτρίκ είναι το χρώμα που πρέπει να προτιμήσετε όταν χρειάζεστε μία ενέργεια ανανέωσης ή όταν ψάχνετε για λύσεις έξω από τα συνηθισμένα.

Αυτό το έντονο χρώμα ανοίγει επίσης τα διαισθητικά σας κανάλια, βοηθώντας σας να συνδεθείτε με τους αγγέλους και τους πνευματικούς σας οδηγούς.

Εργαστείτε με το Μπλε ηλεκτρίκ για να ενσωματώσετε: δράση, ενθουσιασμό και αυξημένη επίγνωση.

Έτος Γέννησης 5 – Χρώμα Δύναμης: Πορτοκαλί

Αν γεννηθήκατε σε ένα έτος που μειώνεται στο 5, ο επικοινωνιακός Ερμής είναι ο πλανήτης που σας καθοδηγεί.

Δεδομένου ότι ο Ερμής είναι ένας από τους ταχύτερους και πιο δραστήριους πλανήτες στον ουρανό, το πορτοκαλί ταιριάζει απόλυτα με την ζωντανή του ενέργεια.

Είναι το ιδανικό χρώμα για να το φοράτε σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή να περιβάλλεστε με αυτό όταν κάνετε σκέψεις ή ενεργοποιείτε τη δημιουργικότητά σας. Εργαστείτε με το πορτοκαλί για να ενσωματώσετε: θετικότητα, σύνδεση και αυθορμητισμό.

Έτος Γέννησης 6 – Χρώμα Δύναμης: Ροζ

Αυτοί που γεννήθηκαν σε ένα έτος που μειώνεται στο 6 ανταποκρίνονται στην επιρροή της Αφροδίτης, του πλανήτη της απόλαυσης, της αγάπης και του ρομαντισμού.

Το Ροζ, με τις πολλές του αποχρώσεις, ανοίγει το ενεργειακό σας κέντρο της καρδιάς για να δεχτείτε αγάπη, προσοχή και ακόμη και φιλοφρονήσεις.

Ντύνοντας τον εαυτό σας με ροζ ή περιτριγυρίζοντας τον με αυτό, χτίζετε γέφυρες με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αρμονίας.  Προτιμήστε  το ροζ για να ενσωματώσετε: χαρά, ζεστασιά και θηλυκή ομορφιά.

Έτος Γέννησης 7 – Χρώμα Δύναμης: Σκούρο Μπλε

Αυτοί που γεννήθηκαν σε ένα έτος που μειώνεται στο 7 βρίσκονται κάτω από την επιρροή του μυστηριώδη πλανήτη Ποσειδώνα.

Το Σκούρο Μπλε συνδέεται με τις νοσταλγικές, ονειρικές και μυστηριώδεις δονήσεις αυτού του πλανήτη. Περιτριγυρίστε τον εαυτό σας με αυτό το χρώμα όταν θέλετε να εδραιωθείτε ή να εξομαλύνετε την ενέργεια του χώρου σας, ειδικά πριν από τη μέθοδο του διαλογισμού.

Βασιστείτε στο σκούρο μπλε για να ενσωματώσετε: ηρεμία, χαλάρωση και γαλήνη.

Έτος Γέννησης 8 – Χρώμα Δύναμης: Μαύρο

Αν είστε πιο κοντά στην απουσία χρώματος, το έτος γέννησής σας μπορεί να είναι ο λόγος, καθώς ανταποκρίνεστε στη δύναμη του πλανήτη Κρόνου. Συχνά παρεξηγημένο ως αρνητικό χρώμα, το μαύρο στην πραγματικότητα έχει πολλές θετικές ποιότητες.

Είναι το χρώμα με το οποίο μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας κάθε φορά που μπαίνετε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να προστατευτείτε ή να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα δύναμης ή εξουσίας.

Προτιμήστε  το μαύρο για να ενσωματώσετε: προστασία και εκλεπτυσμένη κομψότητα.

Έτος Γέννησης 9 – Χρώμα Δύναμης: Κόκκινο

Καθοδηγείστε από την πυρωμένη ενέργεια του Άρη. Για εσάς, το Κόκκινο είναι κάτι περισσότερο από έναν άνθρωπο με πρωτοβουλία. Αντιπροσωπεύει τη δράση και το πάθος, πυροδοτώντας το θάρρος να ξεκινήσετε νέες καταστάσεις.

Φορώντας το σε σημαντικές περιστάσεις, σίγουρα κάνετε εντύπωση, βοηθώντας όσους γεννήθηκαν αυτά τα χρόνια να προσελκύσουν την προσοχή, ενισχύοντας τη γοητεία τους. Εργαστείτε με το κόκκινο για να ενσωματώσετε: πάθος, κίνητρο και δύναμη.

 

