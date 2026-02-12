Χαμός στη Βουλή με την Κωνσταντοπούλου: «Κηφήνες οι βουλευτές της ΝΔ» – Ο έντονος διάλογος με τον Πλακιωτάκη

Ένταση επικράτησε με την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αφορά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πήραν τον λόγο, και εκτός από το νομοσχέδιο επικεντρώθηκαν στην υπόθεση Παναγόπουλου, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, προκαλώντας την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Μίλησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και αισθάνθηκα ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για πρώτη φορά με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Αντί να συζητάμε για το νομοσχέδιο που έρχεται και ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συζητάμε για άλλα θέματα που προφανώς είναι  υπαρκτά και θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Όποιο κόμμα καταψηφίσει σήμερα το σχέδιο νόμου στην ουσία καταψηφίζει τη συμφωνία και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή όλοι σας είστε απέναντι στον Έλληνα εργαζόμενο», τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε αντιδράσεις

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έκανε λόγο για κηφήνες, απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ.   «Πρώτα θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα βουλευτών της ΝΔ, όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους ανθρώπους….»

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση της και ο αντιπρόεδρος της Βουλής που βρισκόταν στο προεδρείο εκείνη την ώρα, Γιάννης Πλακιωτάκης, ζήτησε να διαγραφεί αυτή η φράση από τα πρακτικά.

«Τι είναι αυτά; Εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει δια των τραμπουκισμών;» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ακούγονταν φωνές από τα γαλάζια έδρανα.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάννη Πλακιωτάκη:

Κωνσταντοπούλου: Παρακαλώ να μηδενίσετε τον χρόνο. Κύριε πρόεδρε, να μου δώσετε εξαρχής τον λόγο και τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Να ανακαλέσετε για να ηρεμήσουμε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε. Είπατε στον κηφήνα να ανακαλέσει όταν μίλησε για παραφροσύνη για όλη την αντιπολίτευση; Του είπατε να ανακαλέσει όταν προσέβαλε ξανά και ξανά;

Κωνσταντοπούλου:  Μπορώ να έχω τον χρόνο μου;

Πλακιωτάκης: Ορίστε. Πάμε.

Κωνσταντοπούλου: Τα “πάμε” δεν χρειάζονται. Δεν σας τιμά αυτό το ύφος. Έχετε μία διαφορετική πορεία μην την χαλάστε. Γιατί είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας.

Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη

«Κυρία υπουργέ (σ.σ. Νίκη Κεραμέως) θα περίμενα να ζητήσετε εσείς τον λόγο κατά την έναρξη της διαδικασίας. Και περιμένω και την αντίδρασή σας σε αυτή τη λεκτική κακοποίηση και το έμπρακτο bullying. Έχω άποψη και για τις slapp μηνύσεις και τις απειλές Μαρινάκη και την είπα δημόσια. Έχω άποψη και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει.

Υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Η κυβέρνηση σιωπά εκτός του Γεωργιάδη που βγήκε να δίνει διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για μία πολύ καλή επιχείρηση. Και αυτός ο ίδιος φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα, είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο και την κυβέρνησή σας στην υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου που αποκαλύπτεται. Έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και την ευθύνη σας. Αναμένω να δώσετε εξηγήσεις όταν πάρετε τον λόγο», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

 

