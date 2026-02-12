Τηλεθέαση (11/2): Πρώτη στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό το «Ώρα Ελλάδος»

Ανατροπή στην τηλεθέαση στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, καθώς η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά πέρασε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό την Τετάρτη (11/2).

Αναλυτικά, η εκπομπή του OPEN έκανε 14,6%, με την εκπομπή του MEGA να ακολουθεί με 14,2%. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η εκπομπή του ΣΚΑΪ με 13,9%, ενώ στην τελευταία θέση με 4,7% βρέθηκε η εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σημειώνεται πως η ψυχαγωγική εκπομπή Happy Day έκανε 18,9% στο δυναμικό κοινό.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) 1 OPEN Ώρα Ελλάδος 14,6 2 Mega Κοινωνία Ώρα Mega 14,2 3 ΣΚΑΪ Σήμερα 13,9 4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 4,7

