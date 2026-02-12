Τηλεθέαση (11/2): Πρώτη στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό το «Ώρα Ελλάδος»

Ανατροπή στην τηλεθέαση στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, καθώς η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά πέρασε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό την Τετάρτη (11/2).
Αναλυτικά, η εκπομπή του OPEN έκανε 14,6%, με την εκπομπή του MEGA να ακολουθεί με 14,2%. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η εκπομπή του ΣΚΑΪ με 13,9%, ενώ στην τελευταία θέση με 4,7% βρέθηκε η εκπομπή του ΑΝΤ1.
Σημειώνεται πως η ψυχαγωγική εκπομπή Happy Day έκανε 18,9% στο δυναμικό κοινό.
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Δυναμικό (%)
|1
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|14,6
|2
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|14,2
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|13,9
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|4,7
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Σύνολο (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|17,7
|2
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|17,4
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,7
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|5,9