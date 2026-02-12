Akylas για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026: Είμαι ευγνώμων που με ψήφισε τόσος κόσμος, είναι σαν όνειρο

Το «εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 πήρε ο Akylas, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο που τον στήριξε και συνέβαλε με την ψήφο του στην πρόκρισή του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Akylas στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως αυτό που του συμβαίνει τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν να είναι ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων για αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά».

Eurovision: Ποιοι πήραν τα 7 πρώτα εισιτήρια για τον Εθνικό Τελικό

Την πρόκρισή τους για την ερχόμενη Κυριακή εξασφάλισαν οι εξής επτά συμμετοχές, που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στη σκηνή της Eurovision 2026:

«Άλμα» – Rossana Mailan «Europa» – STEFI «Paréa» – Evangelia «Χάνομαι» – Marseaux «Ferto» – Akylas «The Other Side» – Alexandra Sieti «YOU & I» – STYLIANOS

Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου οι επτά φιναλίστ θα αναμετρηθούν για τη μεγάλη πρόκριση. Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει στραμμένο στις εμφανίσεις των φαβορί, ενώ ο νικητής θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.