Akylas για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026: Είμαι ευγνώμων που με ψήφισε τόσος κόσμος, είναι σαν όνειρο

Enikos Newsroom

Media

Akylas για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026: Είμαι ευγνώμων που με ψήφισε τόσος κόσμος, είναι σαν όνειρο

Το «εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 πήρε ο Akylas, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο που τον στήριξε και συνέβαλε με την ψήφο του στην πρόκρισή του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Akylas στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως αυτό που του συμβαίνει τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν να είναι ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων για αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά».

Eurovision: Ποιοι πήραν τα 7 πρώτα εισιτήρια για τον Εθνικό Τελικό

Την πρόκρισή τους για την ερχόμενη Κυριακή εξασφάλισαν οι εξής επτά συμμετοχές, που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στη σκηνή της Eurovision 2026:

  1. «Άλμα» – Rossana Mailan
  2. «Europa» – STEFI
  3. «Paréa» – Evangelia
  4. «Χάνομαι» – Marseaux
  5. «Ferto» – Akylas
  6. «The Other Side» – Alexandra Sieti
  7. «YOU & I» – STYLIANOS

Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου οι επτά φιναλίστ θα αναμετρηθούν για τη μεγάλη πρόκριση. Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει στραμμένο στις εμφανίσεις των φαβορί, ενώ ο νικητής θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας από 150 επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:19 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (11/2): Πρώτη στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό το «Ώρα Ελλάδος»

Ανατροπή στην τηλεθέαση στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, καθώς η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ...
09:51 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (11/2): Τι νούμερα έκανε ο Ά ημιτελικός της Eurovision στην ΕΡΤ

Ο ημιτελικός Sing for Greece που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την χώρα στην Eu...
09:20 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

MasterChef: Ο Κουτσόπουλος εντόπισε αίμα στο κρέας – «Δεν χρειάζεται να δείξουμε βαθμολογίες»

Νέα δοκιμασία αποχώρησης έφερε ένταση και ανατροπές στο MasterChef, με καλεσμένο τον Μιχάλη Χά...
07:36 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/2/2026

Το ματς Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague ξεχωρίζεί στο πρόγραμμα με τις αθλητικέ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα