Νεκρός 37χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής wingsuit – Δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του σε άλμα πάνω από το Μον Μπλαν

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Νεκρός 37χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής wingsuit – Δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του σε άλμα πάνω από το Μον Μπλαν
Ο 37χρονος Πιερ Βολνίκ Instagram/Pierre Wolnik

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής στο wingsuit, Πιερ Βολνίκ, έχασε τη ζωή του όταν το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης πάνω από την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης.

Ο Βολνίκ, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο freefly, σκοτώθηκε το Σάββατο αφού πήδηξε από ελικόπτερο πάνω από τον ορεινό όγκο του Μον Μπλαν στις Γαλλικές Άλπεις, φορώντας τη στολή wingsuit. Κατά την ελεύθερη πτώση, το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στο έδαφος, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ο 37χρονος προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, ενώ οι διασώστες εντόπισαν αργότερα τη σορό του στην περιοχή Λε Μποσόν.

Ο Πιερ Βολνίκ, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο freefly, πέθανε το Σάββατο αφού πήδηξε από ελικόπτερο πάνω από τον ορεινό όγκο του Μον Μπλανκ στις Γαλλικές Άλπεις.
Instagram/Pierre Wolnik

Σοκ στην κοινότητα των αλεξιπτωτιστών – Θρήνος για τον πρωταθλητή που ετοιμαζόταν να εκπροσωπήσει τη Γαλλία το 2026

«Ολόκληρη η κοινότητα του αθλητικού αλεξιπτωτισμού θρηνεί την απώλεια ενός ταλαντούχου νέου ανθρώπου με τόσο ζεστό χαμόγελο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ιβ-Μαρί Γκιγιό, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Αλεξιπτωτισμού.

«Τα συλλυπητήριά μας απευθύνονται πρώτα απ’ όλα στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και στους συναθλητές του και σε ολόκληρη την εθνική ομάδα καλλιτεχνικού αλεξιπτωτισμού της Γαλλίας, καθώς και σε όλες τις εθνικές ομάδες. Είθε η μνήμη αυτού του εξαιρετικού αλεξιπτωτιστή να γεμίσει τις καρδιές μας».

Ο Βολνίκ ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του ακραίου αθλήματος και επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εναέριων Αθλημάτων το 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι. Instagram/Pierre Wolnik

Ο Βολνίκ κατέκτησε τους παγκόσμιους τίτλους του το 2022 και το 2024 και θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του extreme sport. Επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εναέριων Αθλημάτων το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα, εργαζόταν ως βιντεογράφος για τη Γαλλική Ομοσπονδία Αλεξιπτωτισμού, καταγράφοντας εντυπωσιακά εναέρια ακροβατικά που μοιραζόταν με περισσότερους από 6.000 ακόλουθους στο Instagram.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noë Pottier (@noe.pottier)

Στην τελευταία του ανάρτηση στις 20 Ιανουαρίου, είχε δημοσιεύσει βίντεο από προπόνηση σε αεροσήραγγα, γράφοντας: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χειμερινή προπόνηση τετράδας στο σπίτι».

Σε ανακοίνωσή της στο Instagram, η Γαλλική Ομοσπονδία Αλεξιπτωτισμού ανέφερε: «Ο Πιερ αφήνει πίσω του την ιστορία ενός αθλητή του οποίου η παρουσία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές των αγαπημένων του».

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες της θανατηφόρας πτώσης.

Πηγή: Page Six / Le Figaro

