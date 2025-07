Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ: Νεκρός σε δυστύχημα ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ελεύθερη πτώση από τη στρατόσφαιρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, ο Aυστριακός αθλητής που έγραψε ιστορία το 2012 ως ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε την ταχύτητα του ήχου κατά την πτώση του από τη στρατόσφαιρα, σκοτώθηκε την Πέμπτη (17/7) σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Πόρτο Σαντ Ελπίδιο, στις ακτές της Αδριατικής, όταν το παραπέντε συνετρίβη δίπλα σε πισίνα. Ο δήμαρχος της πόλης, Μαξιμιλιάνο Τσιαρπέλα, επιβεβαίωσε τον θάνατo του 56χρονου άνδρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η κοινότητά μας είναι συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό του Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, ενός προσώπου παγκόσμιας εμβέλειας, συμβόλου θάρρους και πάθους για την πτήση στα άκρα».

Extreme athlete Felix Baumgartner, the first skydiver to fall faster than the speed of sound in a leap through the stratosphere, has died in a tragic incident in Italy. 🕊️ READ 📝 : https://t.co/g6DyQqkKQ3 pic.twitter.com/tI0Tpk7JsW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) July 18, 2025

Ο Μπάουμγκαρτνερ, γνωστός ως “Fearless Felix”, είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση το 2012 όταν, εκτοξεύτηκε μέσα σε κάψουλα με αερόστατο ήλιου σε ύψος 39 χιλιομέτρων (24 μίλια) πάνω από τη Γη, πάνω από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, και έκανε άλμα με ελεύθερη πτώση.

Κατά την εννιάλεπτη κάθοδο, έφτασε την ταχύτητα των 843,6 χλμ/ώρα (1,25 φορές την ταχύτητα του ήχου), καθιστώντας τον πρώτο άνθρωπο που την ξεπερνά χωρίς μηχανική βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της πτώσης του, πέρασε στιγμιαία από επικίνδυνη επίπεδη περιστροφή που διήρκησε 13 δευτερόλεπτα, όπως ανέφερε αργότερα η ομάδα του.

«Όταν στεκόμουν εκεί, στην κορυφή του κόσμου, γίνεσαι ταπεινός. Δεν σκέφτεσαι πια ρεκόρ ή επιστημονικά δεδομένα. Θες μόνο να γυρίσεις πίσω ζωντανός», είχε δηλώσει μετά την ιστορική προσγείωσή του στην έρημο του Νέου Μεξικού.

FELIX BAUMGARTNER

20 Apr. 1969, Salzburg

17 Jul. 2025, Porto Sant’Elpidio

Red bull Athlete

Skydiver, daredevil, BASE jumper He was widely known for jumping to Earth from a helium balloon from the stratosphere (38,969.3 m, 127,852 ft) in October 2012 and landing in New Mexico… pic.twitter.com/Iq8U4sVADw — Neil Edwards (@njedwards19651) July 17, 2025

Το άλμα του αποτέλεσε ρεκόρ για το υψηλότερο σημείο από όπου έγινε ποτέ ελεύθερη πτώση — ένα ρεκόρ που έσπασε μόλις δύο χρόνια αργότερα από τον διευθυντή της Google, Άλαν Γιούστατς.

Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν ζωντανά το άλμα μέσω του YouTube, με τον Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ να σηκώνει τον αντίχειρά του στην έξοδο από την κάψουλα και να υψώνει τα χέρια του νικηφόρα κατά την προσγείωση.

Πρώην στρατιώτης των αυστριακών ειδικών δυνάμεων, ο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ είχε πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα από αεροπλάνα, ουρανοξύστες, γέφυρες και διάσημα μνημεία — συμπεριλαμβανομένου του Χριστού Λυτρωτή στη Βραζιλία.

Το 2003, πέταξε πάνω από τη Μάγχη με φτερό από ανθρακονήματα, αφού ρίχτηκε από αεροπλάνο.

Footage from 2012 shows Felix Baumgartner skydiving from the stratosphere after ascending in a helium balloon, wearing a specially designed space suit. He tragically died earlier today at age 56 in a paragliding crash in Porto Sant’Elpidio, Italy. pic.twitter.com/lnD5QHOKrS — Morbid Knowledge (@Morbidful) July 17, 2025

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ως πιλότος ακροβατικών ελικοπτέρων στην ομάδα Flying Bulls, με εμφανίσεις σε shows σε όλη την Ευρώπη.

«Το να ταξιδεύεις πιο γρήγορα από τον ήχο είναι δύσκολο να το περιγράψεις — δεν το νιώθεις», είχε πει μετά το άλμα του.

«Μερικές φορές πρέπει να ανέβουμε πολύ ψηλά για να δούμε πόσο μικροί είμαστε».