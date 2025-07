ΥΠΕΞ Γαλλίας: Ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις στην Τεχεράνη για ενεργοποίηση διεθνών κυρώσεων ελλείψει προόδου στο πυρηνικό της πρόγραμμα

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία (E3) κι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασαν την Πέμπτη (17/7) στον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας την «αποφασιστικότητά τους» να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης εάν δεν υπάρξει πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες στις συνομιλίες για να κλειστεί νέα συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

✍️ Explainer – Can E3 trigger ‘snapback’ sanctions against Iran – and what are Tehran’s options

By Hamid Javadihttps://t.co/EHh1B1kh7M pic.twitter.com/xOybfaAMWd

— Press TV 🔻 (@PressTV) July 17, 2025