Γάζα: Ο Μακρόν «καταδικάζει απερίφραστα» τον βομβαρδισμό εκκλησίας που τελεί υπό την «ιστορική προστασία» της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» το ισραηλινό πλήγμα εναντίον εκκλησίας στη Γάζα, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων το πρωί της Πέμπτης, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Επικοινώνησα με τον Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσολύμων», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης οι οποίοι, από τη Γάζα έως την Ταΐμπα, απειλούνται σήμερα.

«Η συνέχιση του πολέμου αυτού είναι αδικαιολόγητη. Η εκεχειρία πρέπει να οριστικοποιηθεί τώρα, οι άμαχοι και οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν από την απειλή του μόνιμου πολέμου», δήλωσε επίσης ο Γάλλος Πρόεδρος.

Cardinal Pizzaballa: “What we know for sure is that a tank, the IDF says by mistake, but we are not sure about this, they hit the Church directly, the Church of the Holy Family, the Latin Church”

Images of the only Catholic Church in Gaza before and after today’s attack. pic.twitter.com/JZb18QDZWA

— Catholic Sat (@CatholicSat) July 17, 2025