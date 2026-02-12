Τζένιφερ Άνιστον: Η αφιέρωση από τον σύντροφό της για τα 57α γενέθλιά της – Η ασπρόμαυρη φωτογραφία με το φιλί

Η Τζένιφερ Άνιστον γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της με τον πιο ρομαντικό τρόπο — και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, φρόντισε να το μάθουν όλοι.

Ο 50χρονος υπνοθεραπευτής ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου το ζευγάρι μοιράζεται ένα παθιασμένο φιλί πάνω από μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη. Στη λεζάντα, λιτός αλλά ουσιαστικός: «HBD MY ❤️» (Χρόνια Πολλά αγάπη μου), συνοδεύοντας την ανάρτηση με καρδιά και ευχές για τη μεγάλη μέρα της σταρ.

Σε δεύτερο στιγμιότυπο, οι δυο τους φαίνονται να γελούν χαλαροί πάνω σε σκάφος, αποπνέοντας εκείνη τη διακριτική οικειότητα που δείχνει ότι η σχέση τους έχει πλέον δέσει κανονικά.

Ασπρόμαυρο φιλί, δημόσια αφιέρωση και χαλαρές στιγμές σε σκάφος – Το love story που ξεκίνησε από κοινή παρέα

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Ιούλιο του 2025, όταν εθεάθησαν μαζί σε διακοπές στην Ισπανία. Λίγους μήνες αργότερα δημοσιοποίησαν τη σχέση τους και στο Instagram, με την πρωταγωνίστρια των Friends να ανεβάζει δική της αφιέρωση για τα γενέθλια του Κέρτις.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή Today, ο Κέρτις αποκάλυψε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και «άρχισαν απλώς να μιλούν», με τη σχέση να εξελίσσεται σταδιακά μέσα σε μήνες. «Πήρε χρόνο», είπε, μην κρύβοντας το χαμόγελο — και ένα ελαφρύ κοκκίνισμα.

Μετά τους γάμους της με τους Μπραντ Πιτ και Τζάστιν Θερού, η Άνιστον φαίνεται να κρατά πιο χαμηλούς τόνους, αλλά το τελευταίο αυτό στιγμιότυπο δείχνει μια ευτυχισμένη, σταθερή φάση στη ζωή της.

