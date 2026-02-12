Λένα Παπαληγούρα: Όταν είχε αφιερώσει στον πατέρα της το βραβείο που κέρδισε τον Νοέμβριο του 2025 – Τα συγκινητικά λόγια της

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λένα Παπαληγούρα- Αναστάσης Παπαληγούρας

Η Λένα Παπαληγούρα θρηνεί για την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κορινθίας με τη ΝΔ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας.

Η κόρη του, Λένα συχνά σε συνεντεύξεις της έκανε αναφορές στον πατέρα της, μιλώντας με συγκίνηση και θαυμασμό.

Τον Νοέμβριο του 2025 όταν παρέλαβε το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού, το είχε αφιερώσει στον Αναστάση Παπαληγούρα.

«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του»

Σε δηλώσεις μετά τη βράβευσή της είχε πει: «Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και γι’ αυτό δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, αλλά ήθελα πολύ να του το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση των γυναικών και ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση το 2006. Το ανακάλυψα κάνοντας έρευνα για το έργο. Με συγκίνησε πολύ και το θεωρώ μοιραίο, τυχαίο και ήθελα πολύ να του το αφιερώσω».

«Ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση»

Αλλά και τον Ιανουάριο του 2026 είχε αναφερθεί και πάλι σε δηλώσεις της στην κάμερα του OPEN στον πατέρα της.

«Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό έγινε το 2006. Το λέω γιατί είναι πολύ αργά να γίνεται νόμος το 2006, πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα».

