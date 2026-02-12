Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα λάβει μέρος στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

Δεν θα λάβει μέρος στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που συγκρότησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αιτία σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το φορτωμένο πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να απουσιάζει από τη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι, ενώ το επόμενο διήμερο (18 και 19 Φεβρουαρίου) θα βρίσκεται στο Νέο Δελχί.

Ακόμα ωστόσο είναι ανοιχτό αν θα συμμετέχει γενικά η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης καθώς αυτό μένει να αποφασιστεί. Η ελληνική πλευρά σταθμίζει τα γεγονότα πριν λάβει απόφαση, ενώ συνολικά υπάρχει και ένας συντονισμός με τους Ευρωπαίους εταίρους.