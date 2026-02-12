Γιώργος Μαζωνάκης: Παραμένει στο νoσοκομείο – Κλειστό σήμερα το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμιτσιλή, Happy Day, ο τραγουδιστής συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται θα είναι κλειστό απόψε.

Σήμερα θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων, αλλά ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι καλύτερα και έχει ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε. Έχει πέσει ο υψηλός πυρετός από την ιογενή λοίμωξη, έτσι μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει εξιτήριο αύριο.