Η Αθήνα το «τσικνίζει» στη Βαρβάκειο: Γλέντι, χορός, δρώμενα και 800 κιλά δωρεάν κρέας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η Αθήνα το «τσικνίζει» στη Βαρβάκειο: Γλέντι, χορός, δρώμενα και 800 κιλά δωρεάν κρέας

Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης «τιμά» σήμερα (12/02) ο δήμος Αθηναίων, καθώς έχει καλέσει τους Αθηναίους και τις Αθηναίες σ’ ένα υπαίθριο γλέντι με μουσική και δρώμενα.

Η γιορτή θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και θα κορυφωθεί με «τσικνίσματα» στη Βαρβάκειο Αγορά.

Το «ραντεβού» έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, από όπου θα ξεκινήσει η εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Δωρεάν «τσίκνισμα»

Κατά τις 12:00, οι ψησταριές θα πάρουν «φωτιά» στην πλατεία της Βαρβάκειου Αγοράς και το δωρεάν «τσίκνισμα» 800 κιλών κρέατος, θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό, ενώ αναμένεται να παραβρεθεί και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τον μουσικό παλμό θα ξεκινήσει να δίνει στις 11 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, θα συνεχίσουν στις 11:30 ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύοντας τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας και στις 12:30 θα ακολουθήσει λαϊκή συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Διεθνή ΜΜΕ: Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:51 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: «Βρέχει» στην αποβάθρα του Ηλεκτρικού – Βίντεο αναγνώστη με την… αυτοσχέδια λύση

Για ακόμη μια φορά, ο σταθμός του Ηλεκτρικού στην Ομόνοια έρχεται στο προσκήνιο για τους λάθος...
14:39 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 22:00 όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια – «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση»

Κλείνουν στις 22:00 καθημερινά όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που βρίσκετ...
14:28 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» τ...
14:05 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα