Η Αθήνα το «τσικνίζει» στη Βαρβάκειο: Γλέντι, χορός, δρώμενα και 800 κιλά δωρεάν κρέας

Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης «τιμά» σήμερα (12/02) ο δήμος Αθηναίων, καθώς έχει καλέσει τους Αθηναίους και τις Αθηναίες σ’ ένα υπαίθριο γλέντι με μουσική και δρώμενα.

Η γιορτή θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και θα κορυφωθεί με «τσικνίσματα» στη Βαρβάκειο Αγορά.

Το «ραντεβού» έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, από όπου θα ξεκινήσει η εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Δωρεάν «τσίκνισμα»

Κατά τις 12:00, οι ψησταριές θα πάρουν «φωτιά» στην πλατεία της Βαρβάκειου Αγοράς και το δωρεάν «τσίκνισμα» 800 κιλών κρέατος, θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό, ενώ αναμένεται να παραβρεθεί και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τον μουσικό παλμό θα ξεκινήσει να δίνει στις 11 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, θα συνεχίσουν στις 11:30 ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύοντας τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας και στις 12:30 θα ακολουθήσει λαϊκή συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.