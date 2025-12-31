Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 31/12/2025.
Το Ποντίκι σήμερα Τετάρτη 31/12/2025
6 ώρες πριν
Καιρός: Πρωτοχρονιά στον… πάγο με τσουχτερό κρύο και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν – Πού αναμένεται να χιονίσει, νιφάδες και στην Αττική – Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι
7 ώρες πριν
Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: Βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ για διευκόλυνση των εκδρομέων – Ξανακλείνουν τους δρόμους μετά την Πρωτοχρονιά
6 ώρες πριν
Τι σημαίνει η ανάπτυξη των ρωσικών πυραύλων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στη Λευκορωσία – Η μάχη Κιέβου και Μόσχας να κερδίσουν την υποστήριξη του Τραμπ
9 ώρες πριν
Γιάννης Τσουκαλάς: «Με το που είδαν το δικό τους άτομο να είναι κάτω στο ρινγκ έχασαν τον έλεγχο, θόλωσαν και μας επιτέθηκαν»
6 ώρες πριν
ΗΠΑ: Γιατί εμφανίζονται ενοχλημένοι οι Αμερικανοί με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη – Το παρασκήνιο για το μέλλον του Νετανιάχου
7 ώρες πριν
Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Ιερουσαλήμ – Τελετουργικό λουτρό γεμάτο στάχτη μαρτυρά το τέλος μίας εποχής πριν από 2.000 χρόνια
8 ώρες πριν
Ύπνος: Στριφογυρίζετε το βράδυ στο κρεβάτι; Ψυχίατρος εξηγεί γιατί αυτό αποτελεί απειλή για την ψυχική σας υγεία
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Έρχονται σημαντικές αλλαγές τo 2026 για όσους έχουν γεννηθεί αυτές τις 11 ημερομηνίες
20 λεπτά πριν
Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (31/12)
21 λεπτά πριν