Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 12/2/2026 Enikos Newsroom 05:22, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 Media Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 12/2/2026. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔA ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Μεταγραφική «βόμβα» στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τον Αμερικάνο σταρ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Σουρεαλιστικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε ντυμένος Πυθία στο Αλ Τσαντίρι – Δείτε βίντεο

Σωκράτης Φάμελλος: «Καλή Τσικνοπέμπτη με τις τιμές να έχουν φτάσει στα ύψη»

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

7 ώρες πριν Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το casus belli, τα μηνύματα φιλίας και οι συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας

7 ώρες πριν Υπόθεση Επστάιν: Οι αποκαλύψεις προκαλούν χάος από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία – Το τίμημα του πάθους για γυναίκες, σεξ και χρήμα

7 ώρες πριν Σμήναρχος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες μετά την προφυλάκιση του – Ο φάκελος του αεροδικείου και τα κενά στην απολογία του

8 ώρες πριν Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την δολοφονία του 40χρονου που εντοπίστηκε νεκρός – Τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο να ψυχορραγεί

3 ώρες πριν Μεταγραφική «βόμβα» στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τον Αμερικάνο σταρ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

15 ώρες πριν ΕΛΤΑ: Το «φρακαρισμένο» παλιό κέντρο διαλογής στην Αττική και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις που αγγίζουν τους 2 μήνες – «Είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τον σχεδιασμό»

13 ώρες πριν Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε πάλι η Βουλή – Έπεσαν γροθιές για την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

9 ώρες πριν Καλλιθέα: Συγκλονίζει ο πατέρας του κοριτσιού που έπεσε στο συντριβάνι – «Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

10 ώρες πριν Μια απλή χημική μετατροπή ξεκλειδώνει ένα από τα «Άγια Δισκοπότηρα» της κβαντικής υπολογιστικής

1 λεπτό πριν Ψυχική υγεία: Η τροφή που πρέπει να αποφεύγετε το πρωί, σύμφωνα με ειδικό

8 λεπτά πριν Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

13 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 12/2/2026

19 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 12/2/2026

24 λεπτά πριν Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»

23:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον Εθνικό τελικό
Με εντυπωσιακές εμφανίσεις και έντονη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε ο Α' Ημιτελικός του S...

23:27 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision – Sing for Greece 2026: Το «Χ» αποθέωσε τους τρεις παρουσιαστές – «Φοβερή χημεία»
Η Κατερίνα Βρανά, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβαν την παρουσίαση του πρώτο...

22:40 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision – Sing for Greece 2026: Το νοσταλγικό medley στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι του Α' Ημιτελικού
Δεκατέσσερα τραγούδια και συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό Ημι...

21:43 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision – Sing for Greece 2026: Με την Klavdia και την «Αστερομάτα» η έναρξη του Α' Ημιτελικού
Η Klavdia «άνοιξε» τον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψουν οι επτά από τους δ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8 λεπτά πριν Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα...

13 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 12/2/2026

19 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 12/2/2026

24 λεπτά πριν Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026

44 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/2)

52 λεπτά πριν Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς των δυο νέων που σκοτώθηκαν...

1 ώρα πριν Μαριέττα Χρουσαλά για τα 50ά γενέθλια του συζύγου της:...

1 ώρα πριν Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε θερμοβαρικά όπλα που... Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΟΠΕΚΑ: Πότε πιστώνονται τα επιδόματα στους λογαριασμούς

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έρευνα στον κλάδο των εμβασμάτων

Χατζηδάκης: «Ελαιώνας… όπως Ελληνικό – Στην περιοχή θα δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα

MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα