Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 12/2/2026

Enikos Newsroom

Media

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 12/2/2026

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 12/2/2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον Εθνικό τελικό

Με εντυπωσιακές εμφανίσεις και έντονη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του S...
23:27 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Το «Χ» αποθέωσε τους τρεις παρουσιαστές – «Φοβερή χημεία»

Η Κατερίνα Βρανά, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβαν την παρουσίαση του πρώτο...
22:40 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Το νοσταλγικό medley στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι του Α’ Ημιτελικού

Δεκατέσσερα τραγούδια και συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό Ημι...
21:43 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Με την Klavdia και την «Αστερομάτα» η έναρξη του Α’ Ημιτελικού

Η Klavdia «άνοιξε» τον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψουν οι επτά από τους δ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα