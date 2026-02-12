Σουρεαλιστικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε ντυμένος Πυθία στο Αλ Τσαντίρι – Δείτε βίντεο

Σουρεαλιστικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε ντυμένος Πυθία στο Αλ Τσαντίρι – Δείτε βίντεο

Σε ένα από τα πιο σουρεαλιστικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα της χρονιάς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε ντυμένος… Πυθία στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, στο MEGA την Τετάρτη.

Μαζί με τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Τόλη Παπαδημητρίου έφτιαξαν ένα χιουμοριστικό και απρόβλεπτο σκηνικό, προκαλώντας φρενίτιδα στο πλατό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέλαβε προσωρινά τον ρόλο της αδελφής της Σοφίας Βούλτεψη, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε… Πυθία!

«Ποιος είπε ότι η Πυθία είναι άνδρας; Εσύ, ειδικά εσύ, μη βάζεις ταμπέλες! Ειδικά εσύ» τόνισε με αυστηρό ύφος η Πυθία του Γρηγόρη Αρναούτογλου, απευθυνόμενος στην ξανθομαλλούσα κυρία που υποδύθηκε με χιούμορ ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

«Η Πυθία είναι άνδρας;» διερωτήθηκε, με έκπληξη, ο χωροφύλακας του Λάκη Λαζόπουλου, με την αδελφή της Σοφίας Βούλτεψη να σχολιάζει με χιούμορ… «από τα φύλλα που ‘χει μασήσει τόσα χρόνια, έχασε το φύλο του».

Μάλιστα σε ένα άλλο ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεχνά τα λόγια του και αυτοσχεδιάζει ως Πυθία:

