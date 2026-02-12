Ράφα Μπενίτεθ: «Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι»

Στις δυσκολίες της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, καθώς «για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι», αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του «τριφυλλιού»:

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ. Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε.

Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση. Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις».

Πηγή: ertsports.gr