Λεμεσός: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου μια μητέρα συνελήφθη από την Αστυνομία καθώς φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο επτάχρονο παιδί της. Το αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να βρεθούν αναίσθητοι.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2), όταν ο σύζυγος της γυναίκας εντόπισε τη μητέρα και το παιδί χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι. Αρχικά, όπως αναφέρεται, ο πατέρας θεώρησε ότι το παιδί κοιμόταν, όμως λίγο αργότερα αντιλήφθηκε ότι ούτε εκείνο ούτε η μητέρα αντιδρούσαν. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο τους μετέφερε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, μητέρα και παιδί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν τοξικολογικές εξετάσεις. Στον οργανισμό και των δύο εντοπίστηκαν ίχνη ηρεμιστικών ουσιών, γεγονός που επιβεβαίωσε τις υποψίες των Αρχών. Στους δύο ασθενείς χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη ιατρική αγωγή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή τους.

Η επέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας, καθώς εξετάζεται η πιθανότητα να χορήγησε η ίδια τα χάπια στο παιδί. Παράλληλα, η μητέρα εξετάστηκε από ιατρό, ο οποίος έκρινε αναγκαία τη νοσηλεία της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα και οι συνθήκες του συμβάντος.