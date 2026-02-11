Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ανακύκλωση τίτλων περί «εμφυλίου» – Ψευδής η είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με αλγόριθμο

«Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί "εμφυλίου" στο ΠΑΣΟΚ» επισημαίνουν πηγές του κόμματος, που χαρακτηρίζουν ως ψευδή είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με βάση τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.

Τι αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν τα εξής:

«Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠΑΣΟΚ.

Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές. 

Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε ένα Συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα πολιτικό γεγονός αφετηρία της μάχης που θα δώσουμε στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή».

23:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

20:28 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

19:40 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

19:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

