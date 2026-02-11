Αυτά είναι τα πιάτα που περιλαμβάνει το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη-Ερντογάν

Πλούσιο με πιάτα εμπνευσμένα από την τουρκική κουζίνα είναι το μενού του δείπνου που παραθέτει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική αντιπροσωπεία. Στο δείπνο παρευρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Τα ορεκτικά του δείπνου είναι: αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα, πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου, και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Στα κυρίως πιάτα συμπεριλαμβάνονται: μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα, ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια, και παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά συνοδευόμενο από φρούτα εποχής

Το γεύμα ολοκληρώνεται με μπακλαβά με καρύδια, φυστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα, τσάι και καφέ.

