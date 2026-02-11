Λαμία: Συμπλοκή μεταξύ ατόμων στην πλατεία Πάρκου – «Είχαν βάλει κάτω έναν και τον κλωτσούσαν»

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2/26) στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας, λίγο πριν από τις 6. Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Επίθεση μπροστά σε κόσμο

«Τέσσερα άτομα είχαν βάλει κάτω έναν και τον κλωτσούσαν» περιέγραψε στο LamiaReport μια γυναίκα που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο. Αρκετοί περαστικοί σταμάτησαν να δουν τη συμβαίνει, χωρίς όμως να παρέμβουν.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία καλώντας το «100», και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ωστόσο, τόσο οι δράστες όσο και το θύμα είχαν εξαφανιστεί πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως «οι δύο έφυγαν προς την Καραγιαννοπούλου και οι άλλοι δύο προς Κολοκοτρώνη», ενώ ο πέμπτος εμπλεκόμενος κινήθηκε προς άλλη κατεύθυνση, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο πριν εντοπιστεί.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του επεισοδίου και αναζητούν τους εμπλεκομένους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός στο περιστατικό.